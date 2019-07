Acuerdo final para la investidura en Murcia: PP y Cs aceptan las propuestas de Vox

El acuerdo a tres bandas entre PP, Cs y Vox ya está cerrado y Murcia tendrá por primera vez en su historia un gobierno de coalición entre los populares y la formación naranja. El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la líder de Ciudadanos, Isabel Franco, han comparecido ante los medios apenas unas horas después de que Vox enviara un documento en el que el partido de extrema derecha renunciaba a la revisión de la Ley LGTBI como condición sine qua non para apoyar la investidura.

López Miras ha explicado que han analizado el documento de Vox y ha alabado a los de Abascal "por centrarse en los aspectos que nos unen para llegar a un acuerdo", al mismo tiempo que ha confirmado que "estoy en disposición de anunciarles que puedo asumir ese documento". El presidente en funciones ha señalado que las propuestas definitivas que Vox presentó ayer "son compatibles y complementarias con el programa que tenemos con Ciudadanos" y ha alabado la "altura de miras" y la capacidad negociadora de Vox.

Por su parte, Isabel Franco, la futura vicepresidenta del Ejecutivo, ha afirmado que el documento de Vox "no es incompatible" con el acuerdo programático que tienen con el PP para formar un gobierno de coalición" y ha indicado que "las políticas liberales y de centro llegarán a Murcia". Sobre la fecha de la próxima investidura, Franco ha declarado que dependerá de la decisión del presidente de la Asamblea Regional y de la Junta de Portavoces, aunque no se descarta que la votación sea la semana que viene.

Renuncia a revisar la ley LGTBI

El negociador de Vox, Luis Gestoso, anunció el 18 de julio su renuncia a algunas de sus exigencias más polémicas para así desbloquear la investidura de López Miras, después de que el pasado 4 de julio no saliera adelante gracias a los votos en contra de su formación. Vox mantiene como condición que el nuevo Gobierno de Murcia garantice la libre elección educativa para evitar que "no se adoctrine a los niños más allá de las asignaturas curriculares". Por otra parte, el partido de extrema derecha tampoco retira el concepto de "violencia intrafamiliar" para referirse a la violencia de género ni su oposición a la creación de centros para albergar a menores extranjeros, conocidos como menas', y expresaron su rechazo específico a la apertura de este tipo de centro en la pedanía murciana de Santa Cruz. "Es un lugar con 1.500 habitantes y no hay comisaria de policía o servicios de salud para la seguridad de los vecinos y de los muchachos", dijo Gestoso a este periódico.

PP y Cs cerraron su acuerdo en Murcia con el reparto de las consejerías

El Partido Popular y Ciudadanos firmaron el pasado 24 de junio un acuerdo de Gobierno y el reparto de las diferentes consejerías que sustentarán al Ejecutivo de Fernando López Miras durante los próximos cuatro años. Ambas formaciones fijaron que el PP tendrá 6 dirigentes en el Consejo de Gobierno, incluida la presidencia de la Comunidad, y la formación naranja ostentará 4 sillones, entre ellos la vicepresidencia, que estará asumida por Isabel Franco, candidata de Cs y líder del partido en la Región de Murcia.

El reparto de carteras se unió al "acuerdo programático" que ambas formaciones consensuaron a principios del mes de junio y pondrán en marcha en la próxima legislatura. El documento programático se divide en 10 bloques y consta de 72 medidas.