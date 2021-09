Podemos celebra la reducción del paro y la subida del salario mínimo para acabar con la precariedad

A pesar de que agosto suele ser un mes en el que los datos de empleo son tradicionalmente negativos por el fin de la temporada de verano, los datos conocidos ayer dan la vuelta a las previsiones. La bajada del número de desempleados, que en la Región de Murcia es superior a 5.000 personas, supone “un muy buen dato”, y es señal del “acierto en las políticas que está llevando a cabo Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo”. Así lo ha asegurado esta mañana el coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, quien ha recordado que el mérito de la vicepresidenta es “enorme”. Sánchez Serna ha señalado que “no hay más que mirar cómo se gestionaron las crisis de 2008 y 2012, en las que se destruyó empleo y se recortaron servicios públicos, y cómo se ha gestionado la actual, de la que los trabajadores salen con más derechos como el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Sueldo Mínimio Interprofesional (SMI)”.

El coordinador autonómico de Podemos ha apuntado que, aunque las políticas del Gobierno de España “están teniendo un claro efecto positivo”, en la Región de Murcia la recuperación “podría haber sido aún mejor si el Gobierno regional hubiese cuidado el estado del Mar Menor, una joya de nuestro patrimonio natural, pero también un motor económico para toda la comarca”. Sánchez Serna ha considerado que, si bien el paro se ha reducido, “los datos podrían ser aún mejores si la imagen de la Región de Murcia no se hubiese visto destruida en plena campaña de verano por el penoso estado del Mar Menor, unas imágenes que han aparecido en medios de comunicación de todo el mundo y que no invitan precisamente a visitar nuestras costas”. Por ello, el diputado de Unidas Podemos ha advertido que desde su formación “seguirán insistiendo en la creación de un Parque Regional”, ya que éste supondría, en primer lugar, recuperar un entorno natural único y no permitir que desaparezca un ecosistema único, pero también un impulso para la economía, el comercio, la hostelería y el turismo de los municipios del Mar Menor.

"Ahora hay que reducir la precariedad y por eso vamos a subir el Salario Mínimo Interprofesional”, ha abundado Sánchez Serna. La subida que plantea el Ministerio de Trabajo, de entre 144 y 228 € al año, tendrá, según explica Sánchez Serna, “un considerable impacto en la Región de Murcia, una de las comunidades en las que los salarios son más bajos”. En concreto, el diputado estima que “más de 55.000 personas se van a ver beneficiadas por este nuevo aumento del SMI” y ha defendido que la lucha de Podemos “es la de las familias que tienen difícil llegar a final de mes”.

Sánchez Serna ha comparado el dato de 2018, cuando el SMI era de 735 euros al mes, y que ahora, con Yolanda Díaz al frente, “se situará muy cerca de los mil euros”. “Como parte minoritaria del Gobierno, no siempre conseguimos todo lo que nos proponemos, pero estamos demostrando que somos útiles para mejorar la vida de la gente” ha concluido Sánchez Serna.