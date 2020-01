Casi 40 organizaciones y partidos políticos firman un manifiesto contra el 'pin parental' en Murcia

Esta medida "contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y personal docente y, lo que es más importante, contradice el derecho fundamental y constitucional de los niños, niñas y adolescentes a recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia".

Las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y estas son obligatorias y evaluables, continúan en el manifiesto. Y contra ellas "no existe objeción de conciencia". Las organizaciones firmantes dicen confiar en el criterio y la profesionalidad de los docentes y consideran "inadmisible" que se les censure en su ejercicio docente. "No podemos hacer optativos en la escuela valores que en nuestro país no son opcionales desde hace más de cuarenta años".

Además, esta medida contraviene, denuncian, la Ley de Igualdad Social LGTBI de la Región de Murcia, la legislación sobre violencia de género de la Región de Murcia, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. "La educación en valores reduce la desigualdad social y promociona el respeto a la diversidad social y la conciencia cívica".

La educación en valores que esta medida quiere convertir en opcional, "privaría a todo el alumnado de formación sobre LGTBI fobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, bullying, ciber acoso, prevención de embarazos no deseados, cuidado del medio ambiente, educación vial, xenofobia y racismo, educación para el desarrollo y ciudadanía global entre otras".

Diego Conesa: "Siento vergüenza"

"Es una vergüenza para la Región de Murcia ser conejillo de indias de las políticas de la extrema derecha en España; siento vergüenza como murciano de que el PP pero sobre todo Cs mantenga y consolide el 'pin parental'", ha asegurado el líder de los socialistas en Murcia, Diego Conesa.

Conesa ha insistido en que esta medida "ataca los derechos fundamentales de la infancia y de la autonomía de los centros educativos".

Los socialistas han firmado el manifiesto contra el 'pin parental' junto a casi una cuarentena de asociaciones en defensa de los derechos humanos, la mujer, los colectivos LGTBI, sindicatos y otros partidos políticos como Podemos Región de murcia, Izquierda Unida Verdes Región de Murcia, Más Región, Equo o Ahora Murcia.