Pepe Vélez: “Pedimos a López Miras que aclare públicamente si compró a los tránsfugas”

“López Miras no está a la altura del cargo que ocupa. Su prioridad no es la ciudadanía de la Región de Murcia. Su única preocupación es su propio sillón. Ha demostrado que no tiene ni ética ni moral en la política”. El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha pedido a López Miras que salga públicamente y aclare si compró a los diputados y diputadas tránsfugas y si firmó ante notario la recompensa que les prometió, que los metería en las listas del Partido Popular.

“De ser así, estaríamos hablando de un hecho gravísimo porque es un duro golpe a la democracia en nuestra Región”, ha señalado Vélez. “Si la calidad democrática de la Región de Murcia se analizara como si fuera un país independiente, estaríamos al nivel de países en los que la corrupción se ha convertido en la única ley”, ha destacado.

Además, el dirigente socialista ha apuntado que no se puede normalizar como sociedad que el Partido Popular compre a quien sea necesario, utilizando puestos y recursos públicos como moneda de cambio. “En esta Región nos hemos acostumbrado a verlo todo. Ya nada nos sorprende. Aquí ocurren cosas que en cualquier otro territorio serían inimaginables”.

“De momento, sabemos que López Miras ya ha comenzado a pagar a los diputados expulsados de Ciudadanos por los servicios prestados. En concreto, a uno de ellos, a Francisco Álvarez, le ha recompensado como asesor en la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, con un salario de más de 36.000 euros. Su único mérito ha sido traicionar a quienes confiaron en él y demostrar que es capaz de todo”, ha señalado.

Al hilo, ha indicado que López Miras no está a la altura del cargo que ocupa. “Su prioridad no es la ciudadanía de la Región de Murcia. Su única preocupación es su propio sillón. Ha demostrado que no tiene ni ética ni moral en la política”.

“Los ciudadanos y ciudadanas no pueden seguir pagando cada día el coste de la nefasta gestión e incapacidad de López Miras para cumplir con sus responsabilidades. Un presidente tiene que dejarse la piel trabajando sin descanso para solucionar los problemas de la gente”, ha subrayado el socialista.

A continuación, ha insistido en que si López Miras sale públicamente y aclara lo que sucedió, que lo haga con la verdad por delante y que tenga el respeto hacia la ciudadanía que no ha tenido hasta ahora. “Como la inmensa mayoría de ciudadanos, quiero lo mejor para la Región de Murcia y, por eso, no puedo consentir que López Miras siga degradando las instituciones de esta maravillosa tierra”, ha finalizado.