Valcárcel asegura que “un sector del PP” apoyaría la candidatura de la alcaldesa de Archena como presidenta del PP en la Región

El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel ha afirmado antes de la llegada del presidente gallego y único candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, esta tarde a la capital murciana, que “un sector del partido apoyaría la candidatura de Patricia Fernández”, actual alcaldesa de Archena, en el próximo Congreso regional. "Es muy osado por mi parte decirlo cuando la propia Patricia no ha dicho nada al respecto, pero digamos que un sector del partido lo ve así", ha matizado el antiguo líder del Ejecutivo regional en la puerta del Teatro Circo de Murcia, donde más de cien militantes esperaban avistar a Feijóo al encontrarse el aforo del teatro completo.

Durante su discurso Feijóo, quien venía de Valencia, ha dado valor a la experiencia en política una y otra vez y ha recordado cómo él mismo ha trabajado junto con Manuel Fraga "hasta sus últimos días", con José María Aznar, a quien ha calificado como "uno de los mejores presidentes del país" y a Mariano Rajoy. "No creo en los políticos que vienen a aprender", ha subrayado el presidente gallego y ha esgrimido como imprescindible la experiencia previa en gestión -tanto pública como privada- para quienes se quieran dedicar a la política. El gallego también ha tenido buenas palabras para Valcárcel en su alocución cuando ha recordado que él es el presidente autonómico que lleva más tiempo en el gobierno -desde 2009- y que cuando su antiguo homólogo murciano se presentaba a las elecciones autonómicas "siempre le sacaba diez puntos más" en la Región.

Rechazo a “lecciones de pactos”

Feijóo también ha defendido que gobierne la lista más votada y ha señalado que "a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo”. Estas palabras parecen cuestionar las decisiones adoptadas por el PP regional, cuando Fernando López Miras fue investido presidente, a pesar de que la lista más votada fue la socialista. El presidente gallego, por otro lado, ha calificado "como el peor acto ocurrido en 40 años de democracia" la moción de censura planteada por PSOE y Cs a López Miras "hace justo un año" y que resultó fallida por el apoyo de los tránsfugas de Ciudadanos y los disidentes de Vox. De hecho, tanto el portavoz del ahora llamado Grupo Liberal, Paco Álvarez, como el portavoz de los disidentes de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, han acudido al Teatro Circo.

Durante el acto, Feijóo ha rechazado admitir "lecciones de pactos" por parte del PSOE. Las palabras que más ha repetido durante el encuentro de los populares han sido la defensa de una postura política "centrada" y "moderada". López Miras ha ido más allá, asegurando que aquellos incómodos con las políticas de izquierdas de PSOE y Podemos pueden sentir al PP como "su casa". El aspirante a liderar el PP en el país ha subrayado que la política no es "un reality show ni un tuit ingenioso", sino que debe estar basada en "la solvencia". También ha incidido en "las tensiones en política exterior" experimentadas por el actual Gobierno nacional y ha defendido la posición "atlantista, europeísta y de conexión con América Latina" de España.

El PP Europeo rechaza el pacto de Castilla y León

El presidente del PPE y ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha asegurado que espera que el acuerdo con Vox para gobernar en Castilla y León sea "un accidente" y no una "tendencia". Ha sido en una reunión en la que ha aprovechado para despedirse de Pablo Casado como presidente del PP en España, a quien consideraba como una "garantía personal" de no llegar a pactos de Gobierno con la extrema derecha y preservar al PP español en el centro derecha, "sin flirteos con la extrema derecha".