La Policía ve indicios de fraude en las primarias de Ciudadanos que ganó la actual vicepresidenta de Murcia

Hay indicios de fraude. La Policía Nacional ha verificado, según publica este sábado el diario La Verdad, que la actual vicepresidenta del Gobierno murciano, Isabel Franco, sumó catorce votos de dos IP (Protocolo de Internet) estáticas de otras comunidades en las primarias que la designaron candidata de Ciudadanos a las elecciones del 26M. Los indicios apuntan a un presunto fraude en dichas votaciones telemáticas, que tuvieron lugar en marzo.

La investigación arrancó tras la denuncia interpuesta poco después de la celebración de las primarias por Leonardo Pérez, que se enfrentó en ellas a Isabel Franco, quien contaba con un gran apoyo de la dirección nacional y que resultó ganadora con 599 votos frente a los 237 de Pérez.

Pérez, alejado desde entonces de la política, ha asegurado esta mañana en conversación telefónica con eldiario.es que "no ha sido ninguna sorpresa, aunque quizás sí que lo haya sido para algunos medios de comunicación que después de abordar este tema unos cuantos días lo silenciaron y normalizaron todo, cuando se trata de un asunto bastante grave".

Ciudadanos Región de Murcia ha emitido un comunicado en el que asegura respetar la investigación y ha mostrado su disposición a colaborar y facilitarla: "Somos los primeros interesados en conocer todos los extremos del caso; el partido quiere saber cuál ha sido el problema y aclarar esta situación".

Las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal continúan para discernir si los votos recibidos desde otras comunidades pertenecían a afiliados de la formación naranja en la Región, un procedimiento que en cualquier caso estaba prohibido.

"Hemos intentado pedir explicaciones de forma interna, por si había algún tipo de error. Ni el comité de garantías ni otras personas del partido nos han dicho absolutamente nada", declaraba el pasado abril el ex miembro de Ciudadanos a eldiario.es. Pérez recordaba hoy que uno de los hechos que levantó sus sospechas fue que Franco obtuvo más apoyos en la Región que Inés Arrimadas en las primarias de Barcelona (453 votos).

Sobre el requerimiento de información al partido en comisaría el pasado mes de julio, según el comunicado oficial de Ciudadanos, y la comparecencia de Valle Miguélez como representante, "aclarar que compareció en comisaría en calidad de responsable del partido en la Región de Murcia, en ningún caso como investigada ni inmersa en ningún procedimiento de investigación judicial o policial". La secretaria de Organización "fue citada con el fin de requerir al partido una serie de datos documentales sobre el funcionamiento de las primarias desde su posición orgánica".

El denunciante y ex miembro de la formación naranja vaticina que no se depurarán responsabilidades. "No creo que vaya a pasar nada; pero con el nivel de exigencia que ha tenido Ciudadanos con otras formaciones y que incluso ha hecho dimitir a gente, no debería ser así". Sobre su paso por la formación naranja durante cuatro años, se muestra "decepcionado" porque "creía realmente en los conceptos que hablaban de regeneración y democracia interna".

Tras las primeras investigaciones, según la información de La Verdad, Isabel Franco habría recibido once votos desde una IP de Madrid y otros tres de una ubicada en Valencia. Sin embargo, el denunciante hablaba de muchos más votos de otras zonas de España, de hasta 227 sufragios.

Según publicaba el pasado abril eldiario.es, un peritaje informático había detectado que el 42,93% de los votos a favor de Franco fueron emitidos desde fuera de la comunidad. El documento, que tiene la autoría de un ingeniero informático colegiado en la Comunidad de Madrid, detalla que los apoyos totales conseguidos por la candidata a la presidencia de Murcia se ubicaron en Catalunya (14,73%), Madrid (12,63%), Comunitat Valenciana (11,57%) y "otras regiones" (4%). El resto, el 57,05%, los obtuvo por militantes que votaron desde la Región de Murcia.