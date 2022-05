Boicot, falta de entradas o colapso de la web: qué pasó con la venta de sillas en el Entierro de la Sardina

Con las cenizas todavía calientes del Entierro de la Sardina esta fiesta tan popular en la capital ha quedado empañada -tras dos años sin actos por la pandemia-. Finalmente no llegó la sangre al río. El desfile del Entierro, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, salió puntual el pasado 23 de abril desde el barrio murciano del Infante e hizo su tradicional recorrido hasta la plaza Diez de Revenga sin ningún incidente. Los sardineros y hachoneros, el equipo de gobierno de la Corporación murciana -PSOE y Cs- y hasta los propios ciudadanos contuvieron la respiración hasta el último momento. La confusión que se produjo con la venta de entradas para las sillas de la principal fiesta de la capital murciana ya había incendiado previamente las redes sociales.

La polémica ocupó el Pleno del Ayuntamiento capitalino del jueves pasado, cuando se aprobó la apertura de una Comisión de Investigación para averiguar la responsabilidad de la nueva empresa adjudicataria de la colocación de sillas y venta de tickets tanto para la Semana Santa como las Fiestas de Primavera. El concejal del PP Eduardo Martínez-Oliva incluso pidió “dimisiones políticas” ante el “escándalo”. Una tormenta perfecta en la que reverberaron los ecos de la controversia de la pasada Navidad, cuando las luces se encendieron unos días más tarde de lo habitual y no se montó el gran árbol navideño de la plaza Circular habitual en los últimos años, sino varios más pequeños en distintos enclaves de la ciudad, como las pedanías.

“En el problema de las sillas hemos actuado como siempre: lo prioritario era solucionarlo, defendiendo así los intereses de murcianos y murcianas. Y una vez solucionado, investigar qué ha pasado y, con la información, exigir las responsabilidades correspondientes. Lo demás, circo”, dijo el pasado jueves el representante municipal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá.

La web de Romian Producciones, la empresa adjudicataria para la organización del lote 1 de asientos para el Entierro, se cayó el 15 de abril, el mismo día en que salieron a la venta las entradas y a partir de ahí comenzó el caos de la gestión de las sillas. La venta que se produjo por internet fue, además, defectuosa, con adjudicaciones duplicadas de los asientos. Aunque cinco días después se habilitaron dos espacios físicos para la venta de los asientos en el Teatro Romea y en el punto de información turística de la Gran Vía, las largas colas que se formaron terminaron con la paciencia de vecinos y visitantes y desembocaron en la reventa de algunos asientos y ciudadanos enfadados cortando la Gran Vía el día anterior al Entierro en señal de protesta.

Mientras Romian Producciones alega que su web fue hackeada -y aseguran haber puesto una denuncia ante la Policía Nacional-, desde el Ayuntamiento -tanto equipo de gobierno como oposición- apuntan a una mala gestión del servicio. “Cuando las entradas de grupos de música como Iron Maiden salen a la venta muchísima gente las compra y la página no se cae. A una buena empresa ticketera no le ocurre esto”, apuntan fuentes del Consistorio capitalino.

Según ingenieros informáticos consultados, la avalancha de la gente que compra para el Entierro es “bestial y puede pasar que la web se caiga durante unos minutos, media hora, pero a la hora normalmente tiene que estar funcionando si hay unos profesionales detrás para resolverlo”.

Investigación de este y años anteriores

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el pasado jueves abrir una investigación a la empresa -primera vez que se presenta tras más de dos décadas encargándose de este servicio Sillas Gil, de Alicante- y convocará de manera urgente la Comisión de Vigilancia de la Contratación para analizar lo sucedido. A petición de Podemos, se tendrán que aportar todos los expedientes de este año así como los anteriores, mientras que el PP había reclamado solo investigar lo acontecido este año.

Martínez-Oliva señaló en el Pleno que el pliego de condiciones salió en dos lotes. Al lote uno, que ha sido el problemático, ha concurrido una sola empresa. Al lote dos no concurrió ninguna, quedó desierto. “Empresas de este tipo hay miles en España, no es un servicio que solo pueda dar una. ¿Por qué no han venido?, algo habrá fallado”, consideró durante el Pleno. El popular recordó que el pliego dice que la empresa tendría que disponer de una página de venta online, y que fuera adecuada para permitir la venta masiva de sillas sin colapsarse la aplicación, pero no se le exigía que acreditara la capacidad del servidor, ni pedirle certificaciones de las mismas.

También para el socialista Enrique Lorca, concejal de Gestión Económica del Ayuntamiento de Murcia, es “inadmisible y vergonzoso lo que se ha vivido en torno a la venta de sillas en Semana Santa y Fiestas de Primavera”. Y reiteró sus disculpas como equipo de Gobierno “porque entendemos el cabreo de los murcianos y turistas que tuvieron que hacer largas colas y sufrir durante estos días; no se puede volver a permitir la gestión nefasta de esta empresa”. Lorca recordó que el pliego de condiciones había sido redactado por la anterior corporación capitaneada por el PP y, en particular, Jesús Pacheco, anterior concejal de Cultura.

Expediente sancionador y pago de canon

El concejal de Gestión Económica señaló que se le ha abierto un expediente sancionador a la empresa y un requerimiento por el no pago del canon (de 200.000 euros), y se han puesto en marcha otras actuaciones correctoras. El canon, por ocupación de la vía pública, se tenía que que haber abonado en dos pagos, uno el día después de Domingo de Resurrección y otro después del Entierro, y el impago produce un recargo. “Abrimos las dependencias del Cuartel de Artillería para atender todas las reclamaciones que, finalmente fueron 451, además de que se dejaron bolsas de sillas sin vender para que nadie se quedara sin su asiento”. Del total de 40.000 sillas unas 7.000 se dejaron sin vender para reubicar a los compradores la misma tarde del Entierro. El Ayuntamiento también requirió a la empresa que ampliara en 120 personas el personal para poder acomodar a todo aquel que hubiera comprado su ticket y que llevaban un chaleco amarillo.

El gerente de Romian Producciones insiste en la teoría del boicot a su página web. “Hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos estado personalmente tres días atendiendo todas las incidencias, recogiendo información de todo lo sucedido, en las oficinas que se abrieron en el Romea y la Gran Vía”. Sobre cómo se cerrará el conflicto y el abono pendiente del canon de 200.000 euros que figuraba en el contrato, Jiménez no adelanta más información: “No hay fecha cerrada pero nos reuniremos con el Ayuntamiento y veremos cómo se gestiona el asunto”. Jiménez asegura que su empresa, radicada en Sevilla, tiene 22 años de experiencia y que hasta ahora no habían tenido ningún conflicto similar. Y se pregunta por qué hasta ahora -con el PP al mando del Ayuntamiento- solo había concurrido una empresa, Sillas Gil, que se ocuparon durante dos décadas del negocio.

Por su parte, el antiguo presidente de la Agrupación Sardinera, Gregorio González, recuerda cómo en 2016 también se produjo un percance a la altura de la calle Princesa cuando “interrumpieron el desfile una serie de personas que tenían comprados los mismos asientos”. “En aquel momento vino el entonces concejal Jesús Pacheco y fuimos capaces de apaciguar la situación. Estuve sufriendo porque este año podía pasar algo similar, pero gracias a la policía municipal que estuvieron haciendo también de acomodadores no pasó nada”, añade el sardinero.

“Unos 14.000 tickets para los sardineros”

Fuentes cercanas al conflicto aseguran que los sardineros habían acordado “con la empresa la compra de unos 14.000 tickets que no salieron a la venta del público”. El actual presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez López, no especifica el número de sillas que adquirieron los 23 grupos sardineros, pero sí cuenta a este periódico que “fue la misma cantidad que el año pasado”. “Hemos sufrido el tema de las sillas como cualquier otro. Nosotros pagamos las sillas de la primera a la última y me gustaría recordar que la subvención del Ayuntamiento supone un 8 ó 9% del coste de la fiesta, mientras que el resto lo cubrimos los sardineros”. También niega que la Agrupación avalara a la nueva empresa adjudicataria, aunque sí reconoce que la conocían “porque la última vez que se celebró el Entierro nos había colocado una tribuna en la zona del Infante y todo había ido muy bien”.

“No creo que tuvieran ninguna mala fe, pero el Entierro es un toro muy grande y creo que no estaban preparados para lo que se les venía encima, no en vano es la fiesta donde se colocan más sillas de toda España porque ni en San Fermín ni en Las Fallas se ponen. Celebramos que los policías de Murcia hicieran de acomodadores”, añade. “Al final todo transcurrió con total normalidad”, subraya Pedro García Rex, concejal de Cultura, Festejos y Deporte del Ayuntamiento de Murcia. “Cuando la web se cayó habilitamos puntos de venta física y las colas ya no dependían de nosotros. Nos encontramos con el pliego de condiciones ya redactado por el concejal anterior -Jesús Pacheco- y lo que hicimos fue apagar fuegos”, aduce, al tiempo que apunta a la “politización que hace el PP de las fiestas” en Murcia.

“PSOE y Ciudadanos aún tienen un año para organizar mejor otra Navidad y otras Fiestas de Primavera antes de las próximas elecciones” autonómicas y municipales de mayo de 2023 -“no les queda más”-, señala un vecino que prefiere no ser identificado.