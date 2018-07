Los opositores rebaten a la consejera de Educación de Murcia corrigiendo sus faltas de ortografía

La plataforma, que ha convocado ya dos manifestaciones para denunciar la opacidad del proceso de oposiciones, también señala que "en las últimas pruebas de selectividad los alumnos que obtuvieron las calificaciones más altas fueron los que se habían formado en la enseñanza pública, donde trabajan los opositores afectados por esta situación".

Faltas ortográficas en las redes sociales de la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá

Por su parte, Óscar Urralburu, secretario general de Podemos, ha señalado que "Adela Martínez-Cachá no se puede lavar las manos". "Exigimos exámenes no eliminatorios, más transparencia, más tiempo para corregir, menos opositores por tribunal y criterios de calificación claros", comenta.

Urralburu ha afirmado que Martínez-Cachá no pasaría "ni la más mínima criba": "Sus palabras no sólo han sido desafortunadas, sino que desvelan un profundo desconocimiento e ineptitud. Esto no es problema de faltas de ortografía, eso es algo puntual”.

La consejera de Educación explicó ayer en una rueda de prensa que de los 4.873 opositores que se presentaron a las oposiciones a Secundaria y Formación Profesional en Murcia consiguieron plaza 455 personas, de los que el 75% eran interinos y el 90% murcianos. De esta forma, más de 50 plazas se han quedado sin cubrir en la Región.