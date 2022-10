La presencia de la mujer en el deporte: un sector “aún masculinizado” y “machista”

elDiario.es de la Región de Murcia ha celebrado a lo largo de este miércoles una jornada sobre la mujer en el deporte. El día ha comenzado con la discusión de una parte indivisible del deporte de nuestros días: las políticas públicas. Sin la financiación gubernamental en nuestro país, empezando por los municipios, la carrera de cientos de deportistas no habría despegado.

En el primer bloque de estas jornadas han asistido tres mujeres deportistas que ahora han dado el salto a dirigir políticas públicas. La primera presidenta de la federación de atletismo de la Región de Murcia, Pruden Guerrero; la concejala de deporte en el ayuntamiento de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez; y la concejala de deporte en el consistorio de Lorca, Irene Jódar.

Pruden Guerrero viene de un deporte que considera igualitario: los 400 metros vallas. Sin embargo, la subcampeona del mundo reconoce que pese a que siempre se ha sentido “una más entre sus compañeros hombres”, acusa la brecha de género una vez que ha saltado a los puestos de responsabilidad: “Las mujeres damos un paso al frente y hemos demostrado que podemos estar ahí”, reivindica. Ha reclamado que se involucren a más mujeres en la gestión deportiva, especialmente a aquellas que han dedicado “gran parte de su vida al sector”.

Con la vista puesta en el futuro la edila de deporte de Alhama de Murcia ha reclamado el deporte femenino como “una auténtica minería” por su potencial. No solo entre las deportistas, también entre las entrenadoras y directivas: “Cuando una mujer dirige un club las cosas son más fáciles, se resuelven mejor los problemas”, explica Rosa Sánchez. En esta línea, la concejala de deporte de Lorca, Irene Jórdar, ha señalado que en Lorca existen 45 clubes y asociaciones deportivas y solo uno de ellos está encabezado por una presidenta: “El deporte está aún muy masculinizado, el deporte todavía es machista, sea el que sea”.

La “mochila” de ser periodista y mujer

En el segundo bloque 'La mujer en el periodismo deportivo regional', de 10:00h a 10:30, Olga Lorente ha abordado con Teresa García, editora y presentadora de los deportes en la cadena pública la 7 Región de Murcia desde hace 16 años, el papel de las periodistas en el sector a nivel autonómico. Teresa García ha recordado que cuando empezó a dedicarse al periodismo deportivo había muy pocas mujeres dedicándose a este sector en la Región, “era un solar, pero también había pocas deportistas y no llegaban a las páginas de los periódicos o a los espacios informativos”. Aun así, reconoce no haber sentido “demasiada” discriminación en el ejercicio de su profesión; “no sé si por suerte o por mi forma de ser” y ha conseguido hacerse su hueco en la prensa deportiva “a pesar de que era la rara de mi grupo de amigas, a la que le gustaba el fútbol, el tenis o el deporte en general”. En los últimos años, ha dicho, “han ido cambiando las cosas y cada vez hay más chicas interesadas por el deporte, incluso por deportes como la Fórmula 1 o el ciclismo”.

La periodista de la 7 Región de Murcia sí que ha puesto sobre la mesa “que cuando cuando eres mujer y te dedicas a una profesión masculinizada tienes que demostrar siempre que estas ahí por tus méritos, es una mochila que llevamos”. En cuanto a la evolución de su carrera, Teresa García ha afirmado que “siempre se me ha respetado y se me han dado oportunidades”. De hecho, fue ella la primera periodista murciana en narrar partidos de baloncesto. Y ha añadido que desde la televisión “intentamos visibilizar el deporte femenino, estamos todos muy concienciados”.

La voz de los JJOO

A la veterana periodista deportiva Paloma del Río, la ha presentado Olga Lorente como “la banda sonora de nuestras vidas, una de las voces de los deportistas y los deportes minoritarios”. Del Río, con 30 años de carrera a sus espaldas y a punto de jubilarse en agosto de 2024, ha narrado 14 Juegos Olímpicos (8 Juegos Olímpicos de Verano y 4 Juegos Olímpicos de Invierno), cuatro Juegos Mediterráneos y numerosos Mundiales y Europeos de diversas disciplinas. El primero, en enero de 1987, fue un torneo de tenis de mesa en Sevilla. Especializada a través de los años en deportes como el patinaje, la gimnasia rítmica y artística o la hípica, recuerda que cuando llegó a la Radio Televisión Española hace 36 años y aunque había ya alguna periodista deportiva, “no era lo habitual”. En sus primeros meses como becaria, rodeada en su mayoría por hombres de entre 40 y 50 años, “sí que tuve la sensación de que me miraban como a una intrusa y me cuestionaban”.

Pero tenían que entender que también para ella “el periodismo deportivo era vocacional, y tenían que dejarme demostrar su valía para esto”. En la actualidad, ha analizado, “estamos mucho mejor, hay más canales, más medios de comunicación, más caras de mujeres, pero todavía sigue el deporte muy vinculado al fútbol”. Y muy pronto se dio cuenta de lo “profundamente” injusto que era el sistema para las mujeres deportistas, que hacían muchos esfuerzos y sacrificios de todo tipo “pero no tenían su espacio, su visibilidad, algo que no sucede solo en España, si nos comparamos por ejemplo con los medios europeos, las mujeres suelen estar en un segundo plano y solo nos acordamos de ellas cuando ganan una competición o en los Juegos”. Y ha citado como ejemplo de la desigualdad en el mundo del deporte, las pocas mujeres con presencia en puestos directivos de las federaciones deportivas olímpicas o no olímpicas. “Solo hay dos que presidan mujeres”, a pesar de que “irónicamente son las mujeres las que más medallas han conseguido en los Juegos Olímpicos”. La sociedad, ha dicho Paloma del Río, “entiende cada vez más el cambio y está más por el cambio, y es en los niños y niñas en los que hay que sembrar, por ejemplo empezando a entrenar en equipos mixtos”.

Discriminación y acoso

Paloma del Río ha retomado su papel como entrevistadora con tres deportistas olímpicas que juegan en la Región: la 23 veces campeona de España en lanzamiento de peso, Úrsula Ruiz; Luci Pascua, exjugadora de baloncesto en la selección española y jugadora en el UCAM; y Laura Gil, integrante del club Valencia Basket.

Las tres mujeres resaltan el sacrificio personal que tuvieron que hacer para cumplir su sueño deportivo: “Elegí irme a León, necesitaba rodearme de los mejores. Solo podía volver una vez al año, así que los niños que conoces vuelves se hacen adolescentes y los mayores aún más. Eso pesa”, reconoce Úrsula Ruíz. Pese a todo, coinciden que es un peaje que valió la pena. Laura Gil recuerda cuando se marchó de Murcia con 15 años: “Ahora tengo 30. Cuando me salió la oportunidad de ir a Barcelona no lo pensé dos veces. No solo nos forman como deportistas, también como personas”. La jugadora, que está recuperándose de una lesión en el talón de Aquiles, celebra volver a casa y ser un referente para niños y niñas murcianos: “Es algo que tiene mucho más valor que las medallas”.

Por su parte Úrsula está formando a los futuros atletas de su disciplina. Con un 75 por ciento de alumnas en su club, asegura que las reglas del lanzamiento de peso fomentan que los niños no menosprecien a las niñas en las pruebas. Es en esa educación desde la igualdad desde pequeños donde la baloncestista Luci Pascua ve una herramienta vital para combatir situaciones de desigualdad o de violencia patriarcal como el acoso: “He visto acoso laboral a compañeras. Cuando las mujeres hablamos no se les apoya, se les llama chantajistas, locas o exageradas. Eso es algo que las mujeres tenemos que escuchar toda nuestra vida”, lamenta.

“En la estructura creada para cuando ocurre acoso, no he visto en 36 años un caso que no se quede en agua de borrajas. Todo lo minimizan. Los entrenadores no son sancionados y repiten con nuevas generaciones”, intercede Paloma del Río. “Si nadie dispara, si les abren expedientes que luego cierran y no pasa nada, todo seguirá igual”, denuncia.

Las deportistas han denunciado otros tipos de discriminaciones dentro del mundo del deporte: “Antes los clubes prescindían de tu contrato si te quedabas embarazada. La lactancia en el colectivo del fútbol es la conversación estrella, ahora es obligatorio que si las jugadoras están embarazadas les renueven el contrato”, destaca Luci Pascua.

Paloma del Río reprocha el cinismo de las grandes marcas: “Empoderan a la mujer pero en cuanto sus atletas se quedan embarazadas les quitan las campañas publicitarias”.

Éxito deportivo

Olga Lorente ha moderado también la charla 'Éxitos deportivos femeninos en la Región de Murcia', en la que han participado Esther Mora, doble campeona del mundo de levantamiento de kettlebells; Consuelo Campoy y Cristina García, jugadora española de fútbol sala ahora en el Roldán FSF de la Primera División de fútbol sala femenino de España; Marina Lizarazu y Rebeca Cotano, jugadoras de baloncesto en el Hozono Global Jairis Alcantarilla.

En su intervención, Cotano ha dicho que aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, sí que se da mayor visibilidad al deporte femenino y en el caso del Jairis, en general, se ha hecho una buena cobertura. También Esther Mora ha calificado de buena la respuesta de los medios; eso sí, después de ser ella misma la que llamara la atención de los medios de comunicación tras su victoria mundial. Y las jugadoras del Roldán FSF, Consuelo y Cristina, han recordado que cuando ganaron la Liga “sí que salimos en la prensa pero con poca repercusión, y con la Selección Española nos recibieron los medios de comunicación más prestigiosos del país pero no ha habido un seguimiento a lo largo del tiempo”. Y ese es el “problema”, han considerado, que “la visualización no es a largo plazo, solo después de los campeonatos”. También han abordado el tema de la salud mental en el deporte, “hay que trabajar la fortaleza mental, no invalidar emociones, saber decir que no, trabajar la confianza y en nuestro caso la convivencia, el trabajo de equipo y crear un ambiente saludable”, ha destacado Lizarazu.

En cuanto al apoyo económico, tanto Consuelo como Cristina han reclamado más medios, “porque la mayoría de las jugadoras que estamos en Primera enemos que compatibilizar nuestros entrenamientos con trabajos a tiempo parcial para poder subsistir, solo las jugadoras de dos equipos están dadas de alta en la Seguridad Social”. Lizarazu, por su parte, ha explicado que en su campo “sí que se puede vivir de esto mientras estés en activo” y en el caso de Esther Mora, ha dicho, “el mío es un deporte minoritario y muy reciente en España, todavía no hay federación, y tengo que compatibilizar mis entrenamientos con mis estudios y mi trabajo”.

Otro tema que se ha abordado ha sido la menstruación. “Hay que normalizar cómo nos afecta la menstruación pero también la amenorrea, la falta de menstruación por la práctica deportiva”, ha señalado Lizarazu, para quien “falta mucha información e investigación para trabajar mejor con nuestros cuerpos según la fase en la que estemos”. En este sentido, Campoy ha señalado que “nuestro entrenador sí que nos controla el nivel de entrenamiento según la fase en la que estamos y nuestra energía, es un tema que afecta a la mujer deportista, según el momento se tiene que priorizar un tipo de entrenamiento u otro”. Mora ha recalcado que tiene la suerte de que su entrenadora sí que tiene en cuenta este aspecto, “y ajustamos los entrenamientos de la semana en función de mi estado físico”.

Flechas y flamencos rosas

La jornada la cierran dos equipos orientados a la rehabilitación de pacientes con cáncer de mama: Flechas rosas Rosas, un club de tiro con arco puesto en marcha en 2017; y el Equipo de Dragon Boat Flamencos Rosas, una modalidad de piragüismo chino localizado en la costa murciana de Lo Pagán.

Ambos proyectos comenzaron como un proyecto para fortalecer la salud a las supervivientes del cáncer de mama, pero sobre todo se quedan con el vínculo que han formado entre sus compañeras de equipo: “Solo con mirarnos a los ojos sabemos lo que nos ha pasado a cada una, es como ir al psicólogo siendo psicólogo”, describen. “Tenemos compañeras que han sufrido recaídas o que tienen cáncer metastásico. Nos ponemos en la piel de cada una de nosotras”, abundan.

Las piragüistas y arqueras notaron los efectos del deporte enseguida, han fortalecido la musculatura de los brazo y han recuperado la movilidad perdida, especialmente aquellas mujeres que desarrollaron un linfedema, que limita bastante la movilidad: “Hacer dragón ha sido como abrir una ventana al mundo”, describen desde Flamenco Rosa. Las integrantes de Flechas Rosas, por su parte, subrayan que “el tiro con arco es una disciplina que puede practicar hasta una persona mayor, es muy accesible, por lo que permite que las personas ganen masa muscular”.