La Región de Murcia suspende el ocio nocturno en interiores y anuncia inspecciones en celebraciones y locales este fin de semana

El consejero de Salud del Gobierno murciano, Juan José Pedreño, ha comparecido en la tarde del jueves para anunciar nuevas restricciones en la Región tras el aumento de casos de COVID-19 registrados en las dos últimas semanas y que han hecho volver a cifras del pasado mes de febrero, según ha destacado. La mitad de los contagios -ha señalado Pedreño- se concentra en la población de entre 15 y 29 años (un 50,5%) y en escenarios de ocio, locales nocturnos y celebraciones.

Tras reunirse de manera extraordinaria el Comité COVID en la Región, han acordado suspender el ocio nocturno en interiores. "Se podrá mantener en exteriores en mesas de 10 personas" y se reducirá el aforo en las celebraciones. "Se vuelve a los aforos anteriores, quedarán suspendidas en municipios con riesgo de contagio nivel 4 y en aquellos con un nivel de alerta 1, se permitirá un aforo de 100 personas en interiores y 200 en exteriores". Estas medidas, ha concretado Pedreño, se harán efectivas a partir de la medianoche del sábado. Y ha anunciado también un refuerzo en la inspección de Salud Pública el fin de semana en este tipo de locales y celebraciones para comprobar que se cumplen las medidas.

Juan José Pedreño ha explicado que el Comité se ha reunido en la comunidad tras "la negativa" del Ministerio de Salud este miércoles en el Consejo Interterritorial de establecer una hoja de ruta común para todo el país. "Siempre hemos pedido que se actuase de forma conjunta, con las herramientas necesarias para tomar decisiones; creemos que es un error que haya 17 veranos diferentes, como parece que va a ocurrir de nuevo".

El consejero ha recordado que la semana pasada se registró un aumento de un 70% de los contagios y ha cifrado en 112 casos por cien mil habitantes la tasa de incidencia acumulada a 14 días. "La principal causa es el uso incorrecto de la mascarilla, la gente ha dejado de usarla en zonas concurridas, lugares cerrados y cuando no se cumplen las distancias de seguridad".

De momento, ha dicho Pedreño no ha habido un reflejo en la presión asistencial (hay 31 personas hospitalizadas y 7 en la UCI) y es el segundo día consecutivo sin fallecimientos. El aumento de los casos "está teniendo una especial incidencia entre los más jóvenes, aquellos de entre 15 a 29 años, seguidos por la franja de entre 30 y 39 años; a estos jóvenes y sus familias se dirige este mensaje". El consejero ha insistido en que la mayoría de los brotes recientes han tenido su origen en celebraciones, fiestas, y el ocio, "donde no se guardan las distancias ni se usa correctamente la mascarilla; y ya se ha tenido que cesar la actividad en dos locales de ocio de la Región". Y Pedreño ha recordado que en estos locales las personas deben permanecer sentadas, sin bailar, sin zona de barra y con los horarios limitados (hasta las 2 de la madrugada al ser una actividad no esencial).

Del brote de estudiantes que viajaron a Mallorca hay 98 casos activos y 400 contactos estrechos identificados; otros 102 de un contagio originado en una discoteca de Los Alcázares; 21 casos de una boda en Mula y 27 de un brote en un local de ocio de La Manga.

En las últimas 24 horas se han registrado 233 contagios en la Región, unas cifras que no se alcanzaban desde el mes de febrero. El miércoles se realizaron 3.722 pruebas PCR y de antígenos. En total son 1.158 las personas afectadas de coronavirus y la tasa de positividad se sitúa en el 6,26%, (la OMS ha cifrado en un 5% la media para determinar controlada la pandemia).

De los 233 nuevos positivos, 63 corresponden al municipio de Murcia, 24 a Cartagena, 15 a Molina de Segura, 14 a Torre Pacheco, 12 a Mazarrón, 11 a Yecla, 7 a Alcantarilla, 7 a Jumilla, 7 a La Unión, 5 a Librilla, 5 a Mula, 5 a Totana, 4 a Águilas, 4 a Ceutí, 4 a San Javier, 3 a Abarán, 3 a Archena, 3 a Lorca, 3 a Moratalla, 3 a Pliego y 3 a San Pedro del Pinatar. El resto están repartidos por los demás municipios.

Por último, el consejero ha informado de que se sigue avanzando en el plan de vacunación, con un 88,9% de dosis administradas, "por encima de la media nacional". Y se ha mostrado sorprendido de que la reducción de vacunas que se enviarán a la Región: "Este mes habrá una reducción de cien mil dosis de Pfizer, y en la reunión del miércoles pedimos que se incrementen para poder empezar a inmunizar a los menores de 30 años". Según el consejero Pedreño, hay citadas 69.200 personas de aquí al domingo. En la Región, ha señalado, ya se han administrado 1.366.640 dosis y un 90,1% de la población mayor de 40 años está vacunada con al menos 1 dosis.