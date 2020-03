Claves de la aprobación de los presupuestos en Navarra: el primer paso de Chivite hacia una legislatura tranquila

El Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Baia y Podemos) ya tiene presupuestos para su primer año de una legislatura que se avecinaba convulsa cuando en agosto María Chivite era nombrada presidenta gracias a la abstención de EH Bildu dándole así paso a un mandato de cuatro años en minoría y con la necesidad de pactar con una de las dos fuerzas de la oposición cualquier medida que quisiera aprobar. Precisamente ha sido la formación abertzale quien ha tenido de nuevo la llave para que el Ejecutivo foral pudiera aprobar sus primeros presupuestos de la legislatura, la que era la primera piedra de toque para Chivite de cara a tener cierta estabilidad dentro de lo que supone estar en un gobierno en minoría parlamentaria.

La aprobación que se formalizó el jueves era ya conocida por todos desde hacía semanas, cuando Gobierno y EH Bildu anunciaron que habían alcanzado un acuerdo por el que la formación abertzale se comprometía a votar en contra a cualquier enmienda a la totalidad que se presentara contra las cuentas propuestas por el equipo económico del Ejecutivo liderado por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y a facilitar la aprobación de las mismas. A cambio el Gobierno incrementó el aumento del techo de gasto en 16 millones de euros más de lo que había propuesto inicialmente distribuidos en varias enmiendas parciales.

El partido liderado por Bakartxo Ruiz cumplió con su palabra y votó en contra de la única enmienda a la totalidad presentada, la de Navarra Suma, y facilitó en forma de abstención que las cuentas salieran adelante en el pleno de la Cámara foral con los 22 favorables de los partidos que conforman el Gobierno y la también abstención de Izquierda-Ezkerra, que en agosto firmó el acuerdo de Gobierno aunque finalmente no formó parte del Ejecutivo, y que no votó a favor por tratarse de unos "presupuestos continuistas". Los 22 votos favorables y las ocho abstenciones fueron suficiente para superar los 20 votos en contra de los parlamentarios de Navarra Suma.

Las cuentas también son conocidas: 4.573 millones de euros tras la subida del techo de gasto y las enmiendas parciales; 54% del Presupuesto para Educación, Salud y Derechos Sociales; y casi un 6% más de inversión en total, lo que convierten a las Cuentas de 2020 en "las más expansivas" en los últimos años. Un aumento del gasto para costear medidas como la adelantada por este periódico de elaborar un estudio para implantar un complemento a las pensiones más bajas de los navarros a través de la Renta Garantizada o la creación de una partida "ampliable" de 10 euros para construir el Fondo Climático de Navarra. Dicho fondo debería servir para financiar medidas que tengan por objeto mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente a los impactos adversos sobre la salud y el medio ambiente que tienen esas emisiones. Además, el Gobierno de Navarra se compromete a presentar un Proyecto de Ley o hacer una modificación de los presupuestos para dotar al Fondo Climático con una partida en 2020 de al menos 300.000 euros. El acuerdo explicita que el fondo deberá funcionar "de forma transparente y con mecanismos claros de seguimiento, evaluación y destino de los fondos".

Más allá del acuerdo para las cuentas de este año, el acuerdo con EH Bildu puede suponer un precedente de lo que puede ser la legislatura a partir de ahora para un gobierno en minoría que ha superado su primer gran obstáculo y posiblemente el más importante, ya que comenzar un mandato con las cuentas prorrogadas supondría un mal presagio para el resto de la legislatura. La propia presidenta, María Chivite, lo celebraba consciente de lo que había logrado diciendo que se había conseguido un "hito relevante" porque "supondrá un respaldo a las políticas del Gobierno". Y es que los presupuestos eran la piedra de toque de Chivite, de su aprobación dependía la estabilidad. Si no, la fórmula de Gobierno se tambalearía hasta caer de débil.

Eso sí, desde EH Bildu ya le han advertido al Gobierno foral que el este acuerdo no supone “un cheque en blanco. No tendrán nuestro apoyo siempre, per sé. Habrá que negociar". Porque esa parece ahora mismo la única vía posible para el Ejecutivo de Chivite si quieren sacar adelante cualquier otro proyecto. Porque la otra opción es Navarra Suma, que se ha instalado en la posición de la confrontación constante a cualquier medida del Gobierno. Comenzaron por no llevar ninguna propuesta a la primera reunión de tanteo de cara a un posible pacto en los presupuestos y han terminado por presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas y multitud de enmiendas parciales que fueron rechazadas primero en comisión y luego en el pleno del Parlamento.