El alcalde de Tudela denuncia que han atacado su coche con ácido

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (Navarra Suma), ha interpuesto una denuncia este lunes ante la Policía Foral por daños causados a su coche "con algún tipo de ácido", según ha informado en su cuenta de Twitter. "Vengo de denunciar en la Policía Foral los daños que algún valiente ha causado a mi coche con algún tipo de ácido. No llevo mucho en política pero si algo he tenido claro siempre es mi defensa de los valores pacíficos y democráticos que algunos abandonaron", ha lamentado.

Vengo de denunciar en @policiaforal_na, los daños que algún valiente ha causado en mi coche con algún tipo de ácido. No llevo mucho en política pero si algo he tenido claro siempre es mi defensa de los valores pacíficos y democráticos que algunos abandonaron. (Sigue) pic.twitter.com/zpMXBfCD5w — Alejandro Toquero (@alextoquero) 17 de enero de 2022

En otro tuit, ha asegurado sentirse "harto" a la vez que ha manifestado su "gran tristeza y preocupación" por estos hechos. "Vamos a peor. Diría que estoy harto, pero lo que siento es una gran tristeza y preocupación. Si esperáis que cambie en algo mi manera de plantaros cara y denunciar vuestras sinvergonzadas, esperad sentados. No representáis a Tudela. Vosotros no sois Tudela. No tenéis vergüenza", ha concluido en un mensaje que ha recibido la respuesta y el apoyo de otros representantes políticos de diferente signo.