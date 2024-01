Una alcaldesa de UPN afirma que es “discriminatorio” organizar actividades en euskera

La alcaldesa de Valle de Egüés, Xuriñe Peñas (UPN), ha justificado la poca presencia del euskera en las actividades navideñas que ha organizado el Ayuntamiento afirmando que se trata de una lengua “discriminatoria” para la población que no la habla. Valle de Egüés es el tercer municipio navarro en población y se encuentra en la zona mixta según la Ley foral de Euskera, que divide a Navarra en tres zonas lingüísticas en función de las lenguas en las que habla su población local, castellano y euskera. En el caso de la zona mixta, si bien el euskera no es lengua cooficial, la ley recoge que se debe fomentar y promover su uso.

La regidora de UPN se refirió en esos términos al euskera en respuesta a una moción presentada por EH Bildu en la que la coalición abertzale criticaba que de todas las actividades navideñas organizadas por el Consistorio, tan solo dos se impartieron en euskera, apenas un 30% del total de actos. Además, EH Bildu ha lamentado que las actividades más caras son justamente las que se imparte en euskera, que tienen el doble de coste que las que son en castellano.

Peñas, que comenzó su intervención asegurando que ella habla euskera, “como todos sabéis”, aseguró que en esa lengua “se discrimina a toda la gente que no puede ir a esa actividad porque no sabe euskera”. “A las actividades que se hablan en euskera no pueden ir los que hablan castellano porque no las entienden, pero a las actividades que hacemos en castellano pueden ir los que hablan euskera y los que hablan castellano. Esto es así, es una realidad”, ha aseverado la primera edil.

Valle de Egüés es uno de los tres municipios navarros en los que UPN gobierna en minoría y en los que una moción de censura pactada entre EH Bildu y PSN como la de Pamplona desalojaría a los regionalistas del Ayuntamiento. En el pleno UPN tiene seis concejales frente a los cuatro de EH Bildu y los tres del PSN. Así, la suma de ellos dos ya sería suficiente para hacerse con el sillón de alcaldesa. El resto del Ayuntamiento lo componen tres concejales de una agrupación independiente, dos de Geroa Bai y uno del PP.

Por el momento, tanto PSN como EH Bildu han descartado mociones de censura en otras localidades, asegurando que la de Pamplona se hizo “sobre el diagnóstico de esta ciudad” y sin tener en cuenta sobre el resto de ayuntamientos de Navarra.