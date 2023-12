PSN y EH Bildu pueden arrebatar otras tres alcaldías a UPN si suman sus votos

La moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que arrebatará la alcaldía a UPN y se la dará a EH Bildu puede ser un punto y final o sólo el principio. Los números dan para que UPN se quede sin el poder en otros tres ayuntamientos de Navarra en el caso de que el PSN y EH Bildu sumen sus votos como lo harán en la capital para desbancar a Cristina Ibarrola. Se trata de Estella, Valle de Egüés y Barañain, que podrían tener un alcalde de la formación abertzale. También en la localidad de Sangüesa la suma de PSN y EH Bildu podría dar un vuelco a la alcaldía, aunque en este caso el poder está en manos de una agrupación independiente.

La posibilidad de que el acuerdo se extienda a otros municipios ha sido descartado desde el primer momento por EH Bildu. “Este es un acuerdo por Pamplona y para Pamplona, hecho sobre el diagnóstico de esta ciudad y no hay ningún otro acuerdo sobre el resto de ayuntamientos de Navarra”, ha señalado la coordinadora de la coalición en la comunidad foral, Miren Zabaleta, que también ha insistido en que ha sido una negociación que se ha llevado en todo momento en ámbito navarro desligándola de posibles acuerdos entre EH Bildu y el PSOE en el Congreso de los Diputados. “No hay ninguna causa efecto entre la moción de censura en Pamplona y la investidura de Pedro Sánchez”, ha insistido, y ha circunscrito el pacto al hecho de que “se comparte un diagnostico de la ciudad”. También desde los socialistas navarros, el secretario de Organización, Ramón Alzórriz, ha asegurado que el PSN va a mantener “una actitud proactiva, propositiva y de mano tendida” en aquellos ayuntamientos en los que UPN gobierna en minoría y sea necesario por ejemplo aprobar presupuestos.

Pero lo cierto es que, aunque la moción en Pamplona la firman cuatro partidos -PSN, EH Bildu, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre)- es el acuerdo entre los socialistas y la coalición abertzale la llave que ha permitido la moción. Por eso, es inevitable extrapolar la posibilidad de un acuerdo a otros ayuntamientos en los que ambas formaciones sumen. Incluso se especula con las posibilidades que el entendimiento entre ambos partidos pueda llegar a Euskadi tras las próximas elecciones autonómicas vascas, aún sin fecha. El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se apresuró a desmentir esta posibilidad pocas horas después de que se conociera la inminente moción de censura en Pamplona: “El PSE-EE no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu”, señalaba.

Por eso, pese a que se insiste en que el acuerdo se queda en Pamplona porque se trataba de un ayuntamiento “paralizado”, puede tener consecuencias en otros municipios, sobre todo, teniendo en cuenta que las relaciones a partir de ahora entre el PSN y UPN van a tensarse a cada minuto que pase después de que el líder de UPN, Javier Esparza haya anunciado que rompe relaciones con los socialistas y haya llamado “escoria” a la presidenta navarra, la socialista María Chivite. Lo que pase a partir de ahora es imprevisible.

Como en Pamplona hasta ahora, Estella, Valle de Egüés y Barañain tienen un alcalde de UPN. En los tres casos la formación conservadora fue la fuerza más votada, pero no tiene mayoría en el pleno. Es decir, gobiernan porque las formaciones progresistas no consiguieron cerrar un acuerdo tras las elecciones, básicamente porque el PSN no quería en esos momentos suscribir acuerdos con EH Bildu, justo antes de las elecciones generales.

En el caso de Estella, UPN tiene siete concejales, frente a los cinco de EH Bildu y dos del PSN. Contigo/Zurekin y Geroa Bai tienen uno cada uno, igual que el PP. Es decir, la suma de los partidos que se unen en Navarra desbancaría a la acaldesa Marta Ruiz de Alda.

En Valle de Egüés, UPN tiene seis concejales frente a los cuatro de EH Bildu y los tres del PSN.Lo que supone que la suma de ellos dos ya sería suficiente para hacerse con el sillón de aldaldesa que ocupa Xurilñe Peñas. El resto del Ayuntamiento lo componen tres concejales de una agrupación independiente, dos de Geroa Bai y uno del PP.

En Barañain repite la alcaldesa de UPN María Lecumberri, cuya formación suma seis concejales, EH Bildu cuatro, PSN otros cuatro, y Geroa Bai, Contigo/Zurekin y el PP un concejal cada uno.

Sangüesa es otro de los municipios en los que la suma de EH Bildu, con cinco concejales y PSN con uno puede desbancar al acalde, Javier Solozábal, aunque en este caso su formación, que tiene cinco concejales es un partido independiente, AISS.

El terremoto que desate la moción en Pamplona puede repercutir también en municipios en los que gobierna el PNS como Orkoien, donde el socialista Álex López gobierna con el apoyo de UPN y Junt@s por Orkoien.