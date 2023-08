Chivite cierra un preacuerdo de Gobierno de coalición sólo con Contigo/Zurekin y sin Geroa Bai tras la oferta de EH Bildu

La socialista María Chivite avanza en las negociaciones para repetir en Navarra un Gobierno progresista hasta 2027. La coalición Contigo/Zurekin, que aglutina a Podemos, IU, Batzarre y otros, ha alcanzado ya un preacuerdo con el PSN para compartir responsabilidades en el Ejecutivo y que tiene como principal novedad que la formación de Begoña Alfaro lideraría las políticas de Vivienda. Esto supone que se despojaría a Geroa Bai (la marca de Socialverdes y PNV liderada por la expresidenta Uxue Barkos) de esta cartera. De hecho, los puentes con la tercera pata del gabinete tripartito de la pasada legislatura parecen rotos a la luz de las reuniones de los últimos días, en las que los vasquistas querían sí o sí mantener todas sus atribuciones a pesar de haber perdido apoyos el 28M y de haberse quedado como séptima fuerza el 23J, incluso por detrás de Vox.

EH Bildu se abre a apoyar la investidura de la socialista Chivite en Navarra para superar el bloqueo

Más

Este escenario de un posible Gobierno sin Geroa Bai es mucho más factible ahora que EH Bildu ha confirmado que no tiene reparos en pasar de la abstención activa de la legislatura anterior al 'sí' con tal de evitar que lidere Navarra la derecha, que ganó con UPN los comicios forales de mayo. No obstante, fuentes del PSN recalcan que “se va a seguir intentando” que la marca navarra del PNV esté nuevamente en el Ejecutivo, aunque ya sin Vivienda y con otra propuesta para reducir otras competencias de ámbito económico que habían controlado hasta ahora. Eso sí, el PSN ya le había facilitado al presidente del PNV navarro, Unai Hualde, que continué como presidente del Parlamento foral a pesar de ser la cuarta fuerza y no tiene reparos en cederle el nombramiento del senador autonómico. En todo caso, desde el entorno de Chivite son conscientes de que ahora que Pedro Sánchez precisa del 'sí' directo de los diputados de EH Bildu en el Congreso es mucho más sencillo plantearlo también en Navarra, donde hasta ahora la entente con la coalición se había vestido de apoyos puntuales y presupuestarios.

Fue este martes cuando la dirección de Contigo/Zurekin aprobó el preacuerdo con el PSN. Ahora se han iniciado los trámites para que sea ratificado por las bases de todos los partidos que componen la confluencia, Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Berdeak Equo e independientes. “La ciudadanía navarra lanzó un mensaje muy claro el 28M, que no debe ponerse en riesgo por otras cuestiones”, entiende esta formación, que pide “desbloquear cuanto antes la conformación de Gobierno y gobernar en clave progresista”. “Es un preacuerdo suficiente para nuestra coalición, que nos ofrece vías para una incidencia política notable y tremendamente necesaria para la ciudadanía, en áreas clave y que forman parte de las preocupaciones principales de la sociedad”, ha resaltado Contigo/Zurekin. De 2019 a 2023 Podemos lideró un área en torno a Justicia y Derechos Sociales con Eduardo Santos mientras que IU, formalmente, estuvo como apoyo externo. “Con la gestión del área de Vivienda, también podremos atender a quienes aspiran a construir un proyecto vital en el que un derecho tan básico como la vivienda, que es absolutamente irrenunciable. Es clave que el área sea coordinada por una de las formaciones políticas que ha permitido que la Ley de Vivienda estatal pueda salir adelante”, han indicado, en velada referencia a que el PNV no solamente no la apoyó sino que la ha recurrido por inconstitucional desde el Gobierno vasco.