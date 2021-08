Un concejal de EH Bildu sancionado por incumplir el toque de queda en Navarra: "Estábamos hablando y bebiendo unas cervezas tranquilamente"

El concejal de EH Bildu en Tafalla (Navarra) Xabier Alkuaz ha sido sancionado por incumplir el toque de queda establecido por el Gobierno foral durante el fin de semana en los municipios en situación de riesgo extremo por la COVID-19. El edil ha pedido disculpas por su "error" y ha puesto su cargo a disposición de la coalición.

En un texto enviado por el concejal a sus compañeros de EH Bildu de Tafalla, Alkuaz explica que el viernes 30 de julio, después de cerrar los bares, se quedó cerca de su casa, "hablando en un banco de la calle Olmo con un pequeño grupo de amigos", según informa Europa Press.

"Estábamos hablando y bebiendo unas cervezas tranquilamente, y eran alrededor de las tres de la mañana cuando vimos a los agentes de la policía municipal. Dándonos cuenta que habíamos incumplido el toque de queda, disolvimos el grupo y yo me dirigía a mi casa cuando fui requerido por los municipales. Me identifiqué y me anunciaron una sanción por incumplimiento del toque de queda. Hasta aquí los hechos", señala el concejal en su escrito.

Alkuaz reconoce ante sus compañeros de corporación, de EH Bildu y ante la ciudadanía de Tafalla que ha cometido "un error", ya que, según señala en el texto, "en una situación como la que vivimos, no es comprensible mi actuación y soy consciente de ello".

De este modo, afirma que asume su responsabilidad y que quiere trasladar lo ocurrido a la asamblea local de EH Bildu de Tafalla para que "tenga conocimiento de los hechos, poniendo mi cargo, como siempre, a su disposición". "Mi más sincera disculpa a todas las personas que he podido defraudar", concluye el texto de Xabier Alkuaz.