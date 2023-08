Ahondar en la senda progresista y plural

Berriz ere, Nafarroako Parlamentuko atalondo honek, abuztuko goiz batean, Nafarroako presidente berriaren jabetza hartzeko ekitaldia hartzen du. Berriz ere Nafarroako gizon eta emakumeek duela bi hilabete t'erdi utzi zuten beraien epaitza foru hauteskundeetan. Eta beraien ordezkari hautatu gintuztenei mezu argi bat utzi ziguten oraingo honetan ere, duela lau urte egin zuten bezala. Nafarroaren aniztasuna agerian utzi digute baita oraingo honetan ere. Sentsibilitate ezberdineko gizon-emankumeak dira ordezkatzen ditugun herritarrak 2023an 2019an bezala eta, beraz, horrek erakundeen kudeaketa soilik bide batetik bideratzea eskatzen digu: desberdinen arteko akordioaren bidetik.

Eta hori ez da erraza. Neketsua da. Zaila. Esfortzu handia eskatzen digu. Eta denbora eskatzen du. Baina, azkenik, emaitza Nafarroako onurako da eta Nafarroako gehiengo anitz eta aurrerakoi bat ordezkatzen du. Programa-akordioa sinatu duten taldeek, ordea, ez daukate gehiengo osoa legebiltzar honetan eta akordio zabalagoak lortzea izan behar dute helburu.

Nuevamente tras un largo proceso de conversaciones entre grupos parlamentarios de diferentes sensibilidades, nos encontramos hoy, día 17 de agosto, con el acto de toma de posesión de la parlamentaria foral María Chivite, reelegida por este Parlamento hace dos días como presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, al frente de un programa para un Gobierno progresista y plural para los próximos cuatro años.

Un largo proceso que en esta ocasión, además, ha coincidido con la celebración de otras elecciones de por medio, el pasado 23 de julio, en las que hemos votado a las y los representantes navarros en las Cortes Generales que toman posesión precisamente hoy en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y el Senado.

Hoy Maria Chivite es de nuevo Presidenta de Navarra gracias al diálogo y a la capacidad de negociación que han demostrado tres formaciones políticas (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) que han firmado un acuerdo programático en favor de la gobernabilidad y el interés general. Y en este acto de toma de posesión se vuelve a certificar que el acuerdo entre formaciones distintas, una vez más, ha sido posible en Navarra.

Un acuerdo de gobierno que, no obstante, no cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara. Por tanto, el Parlamento Foral va a volver a ser protagonista de los necesarios debates y acuerdos que se van a tener que dar para aprobar cualquier iniciativa. Como auguré con motivo de la constitución del Parlamento el pasado mes de junio, deberán ser acuerdos ahondando en una senda progresista y plural, de avances sociales, de consolidación de derechos de la ciudadanía frente a modelos basados en el estancamiento, el frentismo, la polarización, el retroceso o el populismo.

En este sentido el programa de Gobierno de legislatura debatido hace dos días en este Parlamento por la candidata investida contiene centenares de medidas en esa clave progresista y de avance social que deberán ser puestas en marcha y desarrolladas a partir del debate parlamentario. Ámbitos como la salud, la vivienda, la reindustrialización adaptada a los nuevos tiempos, las infraestructuras, la convivencia y la igualdad serán objeto de especial atención en los próximos años en la acción del nuevo Gobierno, cuyo control compete a este Parlamento, y también en el programa legislativo del mismo,

Eta desberdinen arteko akordio hau burutzea neketsua izan bada egia da oraindik ere badaudela sinatu dugun talde desberdinen artean desadostasunak eta akordioan, argitasun osoz, argitaratu dira. Demokrazian sinisten dugunok ez diogu akordioari uko egin behar, baita gaur desadostasun diren arlo horietan ere. Hezkuntzan, ogasunean, autogobernu arloan edo hizkuntz politikan gaur oraindik desadostasunak direnak nik itxaropena daukat etorkizunean indar aurrerakoi eta anitzen artean akordio bideak bilatzeko prest egonen garela.

Hace cuatro años, en este mismo acto, señalaba estar convencido de que Maria Chivite conocía el valor de la palabra y su importancia en política. Hoy, vuelvo a insistir en la importancia del acuerdo alcanzado en contenidos, estructuras y mecanismos de funcionamiento. Es un buen punto de partida para desarrollar las medidas acordadas y también trabajar –lo decía en euskera– los desacuerdos aún existentes sin renunciar en ningún caso a que en el futuro busquemos caminos para el acuerdo también en lo que hoy son desacuerdos.

En ámbitos como la educación, el euskera o el autogobierno, entre otros, quienes creemos en el valor de la democracia, en la palabra, en el acuerdo entre diferentes, en el avance social y en la extensión y consolidación de derechos de la ciudadanía tenemos que ser capaces de, tejiendo confianzas, buscar caminos para el avance también en estos ámbitos.

En el ámbito del autogobierno, en concreto, es para mí una satisfacción como presidente del Parlamento que el debate sobre el desarrollo y actualización de la LORAFNA, 40 años después de su promulgación, vaya a darse en este Parlamento en el primer periodo de sesiones de la nueva legislatura, a través de una Ponencia. Un debate necesario para adecuar nuestra norma institucional básica a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI, tal y como explicitó la propia candidata Chivite el pasado lunes.

Esan bezala Parlamentua berriz ere protagonista izanen da legegintzaldi honetan. Edozein ekimen onesteko eztabaida eta akordioak beharko dira. Baina ez da talde parlamentarioen eta Gobernuaren lana soilik izanen. Nafarroan dugun elkarte-sareak ere bere ekarpena egitea espero dugu. Hemen, Parlamentuan, ongi asko dakigu hori zer den, ikusi besterik ez dago zenbat eta zenbat elkarte, kolektibo, sindikatu eta enpresa etorri diren gurera astero batzordeetara. Nafarroako erakundeok elkarte-sare horren eskutik joan behar dugu, denon artean Nafarroa hobe bat eraikitzeko. Legebiltzar honen ateak zabalik egonen dira Nafarroako elkarteekin lankidetzan aritzeko.

Me congratulo de que vaya a ser una legislatura nuevamente con protagonismo del Parlamento, como antes indicaba. Eso va a exigir trabajo y esfuerzo para alcanzar acuerdos con mayoría parlamentaria que conviertan intenciones en realidades para la ciudadanía. Con el esfuerzo y tesón de los nuevos parlamentarios y parlamentarias, personal de la Cámara y también la colaboración del tejido asociativo y la sociedad navarra organizada tan presente en el día a día de este Parlamento estoy convencido que enmendaremos frases como la de Otto Von Bismarck que afirmó que “con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”.

Afortunadamente la dinámica del trabajo legislativo de este Parlamento, que tengo el honor de presidir por segunda vez, es intensa, es trabajosa, es trasparente y pública y está muy participada por los colectivos sociales que canalizan la sociedad navarra a la que nos debemos. En este sentido el recién aprobado reglamento ahondará aún más en transparencia y participación con instrumentos para que también ciudadanos navarros y navarras individualmente puedan participar en la labor parlamentaria a través de mociones o también en el control a la acción de Gobierno. Con estos instrumentos también intentamos acercar esta institución a la ciudadanía y contribuir a hacer más real otra fase célebre, esta de Eisenhower, que decía que “la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”.

Voy terminando. Con un mensaje también de reelegido presidente de Parlamento a reelegida Presidenta del Gobierno de Navarra. En 2019 fue noticia que María era la tercera mujer Presidenta en Navarra y ahora lo es que es la primera presidenta de Navarra reelegida. Como indiqué, entonces me gustaría que llegue el día en que estos hechos no sean noticia porque sería señal de que estamos más cerca de la igualdad real en nuestra sociedad. En cualquier caso tomémoslo como un mensaje que visibiliza ese camino sin retorno, el camino hacia la igualdad real entre mujeres y hombres que, como he indicado, va a ser uno de los ámbitos prioritarios de acción en los próximos cuatro años.

Euskaraz esango ditut nire azken hitzak. Chivite andrea: eztabaida, akordioa eta egonkortasuna bideratzeko Parlamentu honen ateak legegintzaldi berri honetan ere pare-parean irekiak izango dituzu. Zorte handia opa dizut erronka honetan, eta Nafarroaren onura beti zure eta gure orratzpuntu izan dadila espero dut.

Este texto corresponde al discurso pronunciado por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra.