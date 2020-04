Navarra registra su día más letal desde que comenzó la pandemia del coronavirus: 20 fallecidos

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha informado de que en las últimas 24 horas han fallecido en la Comunidad foral 20 personas con coronavirus. Se trata, por tanto, del día más letal en lo que llevamos de pandemia, y son el doble de muertes a las registradas un día antes, cuando fallecieron diez personas. El total de muertes en Navarra se eleva hasta las 171, y a un ritmo, que a diferencia del de los casos positivos no baja, sino más bien lo contrario. Esta tendencia se debe, según explica la consejera de Salud, a que "hay un decalage entre que una persona tiene los primeros síntomas y se le detecta el positivo hasta la presencia de complicaciones" y el fallecimiento en el peor de los casos. Es por ello que si bien parece que el ritmo de nuevos casos positivos ya ha alcanzado su pico máximo, no lo ha hecho así en de los fallecimientos.

En cuanto a los positivos, se han diagnosticado en Navarra 136 nuevos casos por Covid-19, que elevan a 2.972 el total de contagiados por coronavirus en la Comunidad foral. El ritmo de crecimiento de los casos por día sigue estabilizado en torno a un 8% -llegando a alcanzar este sábado su crecimiento más bajo, un 4,8%-, mucho más bajo que la semana pasada, cuando hubo jornadas con un incremento de hasta el 18% de casos. De los 2.972 casos positivos, 2.490 son casos activos, es decir, tienen coronavirus actualmente, y 581 están hospitalizados en los distintos centros sanitarios -públicos y privados- de la Comunidad foral en Pamplona, Estella y Tudela. De los hospitalizados. De todos los que han requerido hospitalización, 120 pacientes han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y a día de hoy son 89 los pacientes que se encuentran en la UCI. UCIs que se han ampliado a 120 en Navarra para poder dar cabida a todos los pacientes, ya que con las plazas tradicionales -42- no se podría llegar al elevado número de hospitalizados que necesitan estar en cuidados intensivos.

Por su parte, también se ha indicado que la mayoría de los pacientes -1.794- se encuentran en régimen de seguimiento domiciliario atendidos por vía telefónica. Son cerca del 60% de los casos positivos. Además, son 294 los pacientes que ya se encuentran en sus casas tras haber recibido el alta médica, cifra que también aumenta porcentualmente día a día.

77 fallecidos en las residencias de Navarra

La consejera Santos Induráin también ha informado que desde que comenzó la pandemia han fallecido 77 ancianos en las residencias de Navarra. De ellos 30 eran casos confirmados de coronavirus y 47 tenían síntomas, pero no entran dentro del recuento de fallecidos con Covid-19 ya que no se les había hecho la prueba PCR y por tanto no se tiene la certeza de que estuvieran contagiados.

Ayer la presidenta María Chivite informó de que eran 65 los usuarios de residencias de mayores los que habían muerto con coronavirus, sin hacer la distinción entre positivos confirmados y casos con síntomas pero sin confirmar.