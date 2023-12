EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin cierran un Gobierno de coalición para Pamplona sin los socialistas

Sin los socialistas, EH Bildu, Geroa Bai (la coalición de Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Berdeak Equo y Batzarre), han presentado este jueves un acuerdo de coalición para dirigir Pamplona a partir del próximo 28 de diciembre. Las negociaciones se han completado en muy pocos días, en contraste con el complejo proceso vivido en julio y agosto para la conformación del Gobierno de Navarra. Dentro de una semana se consumará la moción de censura contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, y Joseba Asiron recuperará la posición que tuvo de 2015 a 2019. Los socialistas, que alcanzaron un acuerdo con Asiron para propiciar este cambio que ha generado un seísmo en la política española, ya dejaron claro que no querían formar parte del nuevo Ejecutivo local.

El acto, en el que los portavoces municipales han estado acompañados por los líderes políticos de sus respectivas formaciones, ha tenido lugar en un hotel de Pamplona. EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin tendrán once ediles de 27 por ocho del actual gabinete de UPN, diez sumados los dos del PP. Los cinco socialistas, socios externos, propiciarán una mayoría absoluta al nuevo regidor. La coalición repite, en esencia, el modelo que el propio Asiron siguió hace dos legislaturas. Eso sí, en 2018 el alcalde expulsó a la marca de entonces de Podemos (Aranzadi) y la de IU y Batzarre (Izquierda-Ezkerra). El nuevo equipo de Gobierno tendrá ocho carteras además de la Alcaldía y 35 cargos de libre designación, han explicado.

“No es la segunda parte de nada, sino que estamos abriendo un tiempo nuevo que aportará a Pamplona estabilidad”, ha manifestado Asiron tras la firma (por triplicado) del pacto. Ha hablado de un día “histórico” y ha iniciado su intervención en euskera. El próximo primer edil sí ha mencionado el pacto con los socialistas y ha destacado la fortaleza y “preciado aval” de contar con 16 escaños de 27, la “implicación de todas las fuerzas progresistas”. Ha apelado a un mandato de “respeto al diferente” y a “poner en marcha” de nuevo Pamplona. “Va a ser éste un tiempo de diálogo, negociación y acuerdos. Va a ser un tiempo de convivencia, de memoria y de encuentro entre diferentes. Va a ser un tiempo de cuidados, de solidaridad y entre los distintos barrios. A partir del 28 nos pondremos a trabajar con toda la energía, la ilusión y responsabilidad. Esta etapa va a despertar muchísimas expectativas. No os vamos a defraudar”, ha completado, ya en castellano. Preguntado por el papel de los socialistas, ha manifestado lo siguiente: “El PSN es conocedor de todos los pormenores. Por supuesto, sin ningún problema”.

Asiron ha apelado a una transición ordenada y asegura que han solicitado reuniones a UPN, aunque no ha recibido respuestas. Ha indicado también que UPN representa a un sector muy relevante de Pamplona y ha prometido que no les marginará. Confía en que haga una “oposición constructiva”. Sobre las continuas alusiones a ETA suscitadas por esta operación política, el dirigente de EH Bildu ha asegurado que su formación está comprometida a “no contribuir a aumentar el dolor ni nada que pueda suponer una humillación de las víctimas”, también las de otros terrorismos. “Es algo que forma parte de mi bagaje político y personal de toda la vida”, ha enfatizado quien en 1998 condenó el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero. También ha prometido “intervenir” en los Caídos, el gran monumento a mayor gloria del franquismo que sigue en pie y que es el mayor de España después de Cuelgamuros, aunque no ha dado por hecho el derribo, que evidentemente tampoco se produjo en su anterior etapa.

De su lado, Mikel Armendáriz, edil de Geroa Bai, ha apelado a un Gobierno “progresista” y ha considerado que el nuevo Ejecutivo no solamente es un “logro político” sino también un “logro social”. La formación dirigirá las áreas de Promoción Económica (con su portavoz, Koldo Martínez) y de Innovación, Juventud y Cooperación, cuyo delegado será el propio Armendáriz. “Ambos vamos a trabajar sin descanso”, ha garantizado el representante vasquistas. “Hemos venido a crear, no a destruir”, ha indicado también

Y Txema Mauleón, de Batzarre y de la coalición Contigo/Zurekin, ha señalado que el nuevo gabinete nace con “más apoyos que UPN pero también más que la suma con el PP”. Ha recalcado que tiene el “apoyo de la mayoría clara de la sociedad pamplonesa”. Asimismo, ha citado que “no se trata de un pacto de legislatura” porque incluye “proyectos de medio plazo”. “Yo diría que de una década”, ha enfatizado. Ha destacado las partes relativas a vivienda y barrios del pacto y ha confiado en que se ponga bien al “centralismo” en la ciudad, con más protagonismo para la periferia. Como reto, Mauleón se ha marcado la gestión de la “pluralidad” de la capital navarra y ha deseado, citando a la próxima oposición de derechas, que prime el “espíritu navideño” más allá del 6 de enero.