El Ejército niega al Parlamento de Navarra una visita al polígono de tiro de las Bardenas

El Ejército del Aire ha negado a la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra una visita al polígono de tiro de las Bardenas, el único campo aéreo en el que se puede disparar con fuego real en Europa, y que genera polémica en la zona cada vez que allí se realizan maniobras por el impacto medioambiental que genera en un espacio declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

La visita, que había sido solicitada por los grupos de Contigo/Zurekin, Geroa Bai y EH Bildu, ha sido denegada por “razones operativas”, según ha apuntado el portavoz de la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Batzarre Daniel López. “Entendemos que por razones operativas se refieren a maniobras o situaciones en las que no se puede acudir, por lo que se podría calendarizar en otro momento, pero no ha sido así, directamente no se nos da otra opción, han sido tajantes”, ha lamentado López, quien ha criticado el “oscurantismo” y el “secretismo” por parte del Ejército del Aire y del Ministerio de Defensa en torno al polígono de tiro.

Inaugurado en 1951, el polígono de tiro de las Bardenas es el único campo de tiro aéreo con munición real en Europa. Está situado en el suroeste de Navarra, a tan solo 10 kilómetros de poblaciones habitadas y en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera. En él habitan especies protegidas como el águila real, o incluso amenazadas, como el alimoche. Por ello, desde su apertura ha contado con una oposición popular a su existencia, pero se mantiene abierto por la complicidad de quienes reciben un canon millonario del Ministerio de Defensa por su uso.

Los entes congozantes, que así se llaman, componen la Junta de Bardenas. Son 22 entidades de la comunidad foral: 19 localidades, dos valles pirenaicos (Roncal y Salazar, con derechos de usufructo porque llevaban a sus ovejas a pastar al sur durante el invierno, la trashumancia) y un monasterio, el de la Oliva, cuyos monjes se reparten el dinero en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los 35.000 habitantes de Tudela.

La última renovación del canon de uso entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa fue en 2008 y por 20 años. Desde entonces, las entidades locales han cobrado siete millones de euros anuales durante los 10 primeros años -hasta 2018- y 14 millones durante los diez siguientes -hasta 2028, cuando deberá volver a renovarse-.

El terreno fue declarado Parque Natural en 1999 y Reserva de la Biosfera en 2000, movimientos orientados a su cierre definitivo. Pero el Gobierno Aznar reaccionó declarando el polígono Zona de Interés para la Defensa, por lo que si los entes congozantes no se lo alquilaran, el Ministerio podría llegar a expropiar el terreno.