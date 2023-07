Esparza cierra la campaña confiando en que el domingo se decide en Navarra “si gana las elecciones UPN o el PSOE”

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado este viernes que “el domingo Navarra va a decidir si gana las elecciones UPN o el PSOE; si UPN saca dos diputados y tres senadores para hacer presidente a Feijóo o si el PSOE saca dos diputados y tres senadores para hacer presidente a Sánchez”. “Si votamos igual que el 28 mayo, conseguiremos que UPN gane las elecciones”, ha indicado.

En el acto de cierre de campaña de UPN, que ha tenido lugar esta tarde frente al Monumento a los Fueros en Pamplona, Esparza ha animado a la participación en las elecciones del domingo, “tenemos una oportunidad histórica, de oro, de sacar a Sánchez de la Moncloa” y “por eso nadie que quiera cambiar el Gobierno puede quedarse en casa”.

Tras destacar el “rechazo” del PP a alcanzar un acuerdo con UPN para concurrir juntos a las elecciones, el líder regionalista ha señalado que los 'populares' “tienen entre ceja y ceja que UPN desaparezca en Navarra y UPN no es el enemigo; les salió mal el pasado 28 de mayo y UPN ganó las elecciones”.

Según ha señalado, “hemos vivido una campaña donde algunos han escondido a sus candidatos, no aparecen en las fotos; no he visto al señor Sayas -PPN- en ninguna foto, lo han escondido y en el PSN, han escondido al señor Cerdán”. “Una campaña en la que el PP y el PSOE han estado al mismo nivel de Tezanos, han jugado con las encuestas, han mentido, han manipulado con los datos...”, ha criticado.

Esparza ha manifestado que “votar en clave nacional el domingo es votar a UPN, es votar lo mejor para España; ¿quién puede ganar al PSOE en Navarra?, ¿el PP con 24.000 votos? evidentemente no, ¿Vox con 14.000 votos? tampoco”. “El único que puede ganar al PSOE en Navarra es UPN, que obtuvo en mayo 92.000 votos”, ha defendido.

El regionalista ha señalado que “el voto útil en clave nacional es a UPN” y ha añadido que “lo que está diciendo el PPN es un cuento chino, están defendiendo su sillón, su sigla y no están defendiendo ni lo mejor para España ni para Navarra”.

Por su parte, el cabeza de lista de UPN al Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, ha indicado que ésta ha sido una campaña “atípica”, en pleno verano, “por la irresponsabilidad del presidente Sánchez a la hora de limitar las posibilidades de los españoles de expresarse libremente y no lo ha hecho por interés del país, sino por interés personal”.

Catalán ha pedido que el domingo “se acabe con el Sanchismo” y “en Navarra la única formación política que puede vencer al Sanchismo es UPN”. “Obtuvimos 92.000 votos en mayo, el PPN 24.000 y Vox 14.000, por lo tanto es claro que el voto al PP y a Vox es regalar un diputado al Partido Socialista”, ha indicado, para defender que UPN es el “voto útil e inteligente”.

Según ha dicho, “nos comprometemos no solo a cambiar al presidente del Gobierno, sino también a seguir defendiendo los intereses de Navarra”. “Si no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a defender?”, ha preguntado, para señalar que “cuando UPN ha tenido poder de decisión en Madrid, le ha ido muy bien a Navarra”.

El candidato regionalista ha preguntado “quién va a ser la voz de Navarra en Madrid”. “¿Va a ser un diputado incorporado en un grupo parlamentario de 100 o 150 y que levantará la mano cuando se lo diga el portavoz de su grupo? ¿Va a ser el portavoz de EH Bildu? ¿El del PSOE? Evidentemente no. UPN es la verdadera y auténtica voz de Navarra en Madrid”, ha expuesto.

Finalmente, la candidata de UPN al Senado María Caballero ha calificado de “responsable y útil” el voto a UPN. “Estamos convencidos de lo que somos el partido referente en Navarra, el partido mayoritario”, ha indicado, para destacar el “compromiso” con que “la identidad navarra sea clave en la Constitución española”. “Si volvemos a repetir los resultados de mayo, volveremos a ser la fuerza más votada”, ha concluido.