El Gobierno de Navarra negocia con EH Bildu la aprobación del decreto anticrisis tras la negativa de Navarra Suma

El Gobierno de Navarra negocia con EH Bildu un acuerdo que le permita aprobar este jueves en el Parlamento foral un decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. La portavoz de la coalición abertzale Bakartxo Ruiz ha señalado que todavía no existe un acuerdo, si bien ha reconocido que la comunicación con el Ejecutivo es continua y ha destacado que todavía se está “a tiempo” de cerrar un acuerdo que garantice su aprobación y que tienen la mano “tendida” para ello.

Navarra anuncia ayudas fiscales como respuesta a la subida del precio de la energía por la guerra de Ucrania

Ruiz ha destacado que en el decreto hay aspectos en los que sí están de acuerdo como es la limitación de los precios del alquiler, ya recogida en el plan nacional, pero que en el caso de Navarra se extiende a los contratos de arrendamiento de vivienda protegida. Sin embrago ha resaltado que se incluyen otras medidas que les suscitan “dudas” y en las que ven un “desequilibrio”.

Es el caso de las ayudas fiscales destinadas a las empresas y autónomos, que se podrán reducir un 3% el IRPF del 2022 para poder hacer frente a la escalada del precio de la energía. Desde EH Bildu critican que esta medida no llega “al conjunto de la población que está sufriendo el incremento en los precios de los productos básicos” ni tampoco a las entidades locales. Por ello, exigen ampliar esta deducción extraordinaria a las rentas inferiores a 30.000 euros, que suponen “un 65% del total de la población navarra”. También solicitan que se incluya un paquete de unos 5 millones a repartir entre municipios y concejos para que hagan frente a la subida del precio de la luz.

Choque con Navarra Suma

El Gobierno de María Chivite tiene hasta este jueves para lograr un acuerdo con la coalición abertzale que garantice la aprobación del decreto, tras haber recibido ya la negativa del principal grupo de la oposición, Navarra Suma. Su portavoz, el presidente de UPN, Javier Esparza, anunció la semana pasada la postura contraria de la coalición de derechas al paquete anticrisis por no contener una “deflactación de la tarifa del IRPF a las clases medias y familias para aliviar la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo”. Esparza ha asegurado que el Gobierno “tiene ya pactado” el decreto con EH Bildu y ha indicado que no ha recibido “ninguna” llamada por parte del Ejecutivo para negociar desde la semana pasada.

“Hemos tenido dos reuniones y el lunes pasado ya anuncié que íbamos a votar en contra si no se modificaba el decreto. Desde entonces y hasta hoy nadie me ha llamado, nadie me ha trasladado en ninguna ocasión que quiera acordar nada”, ha afirmado.

Por parte del PSN, principal partido dentro del Ejecutivo navarro, su portavoz Ramón Alzórriz ha afeado la actitud de la coalición de UPN, PP y Ciudadanos de haberse “bajado” de la negociación desmarcándose “de las necesidades ciudadanas y empresariales”. “Con quien quiere acordar, dialogar y apoyar, vamos a hacer el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo y que este jueves los ciudadanos y las empresas tengan esas ayudas”, ha aseverado.