La líder de Podemos en Navarra se desmarca de la línea del partido y acudirá al acto de Sumar en Madrid

Begoña Alfaro, líder de Podemos en Navarra y también de Contigo Navarra, la plataforma que aglutina a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE en Navarra para las elecciones forales y municipales de 2023 y que incluye a Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Equo e Independientes, ha confirmado este miércoles que acudirá a la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia con Sumar, ya que, según ha adelantado la Cadena Ser, lo que les “une es mucho más” que lo que les “diferencia”. “Voy a acudir al acto del próximo domingo, porque he sido invitada y porque como cabeza visible de Contigo Navarra debemos estar en todos aquellos lugares propios de nuestro espacio”, ha señalado durante la rueda de prensa que han realizado en Pamplona para informar de la adhesión de Equo a la plataforma que lidera.

“Me gustaría que se rebajase el nivel de enfrentamientos y que trabajemos por lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos diferencia. Lo que nos une es un proyecto unitario para el medio largo plazo y en este sentido no concibo otro proyecto que no sea uno encabezado por Yolanda Díaz con todas las fuerzas de progreso apoyando por detrás, y cuando digo todas es todas. Aquí no sobra absolutamente nadie”, ha asegurado Alfaro.

Por otro lado, la líder de Contigo Navarra ha insistido en que “nuestra gente no nos perdonaría que por no llegar a un acuerdo pongamos alfombra roja a la derecha” y ha recordado que tanto Yolanda Díaz como el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, han puesto como ejemplo el proyecto Contigo Navarra. “El pasado mes de noviembre estuvo aquí en Yolanda, estuvimos con ella y puso como ejemplo el proyecto de unidad Contigo Navarra y hace quince días el portavoz de Podemos aseguró que era un claro ejemplo de acuerdo paradigmático que debería extenderse a todo el territorio del Estado. Ese es el camino y el espíritu que nosotras hemos seguido, el de sumar fuerzas y entendemos que es el que se debe seguir en el resto del Estado. Estoy convencida de que a pesar del ruido que generalmente rodea la política de Madrid, no tengo duda de que vamos a saber llegar a un acuerdo”, ha concluido.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, ha indicado este miércoles que le gustaría que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asista el próximo domingo a la presentación de su candidatura a las elecciones generales. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso minutos antes de la sesión de control al Gobierno, recogidas por EFE, Díaz ha hecho un llamamiento “a todo el país a sumar a favor y, por supuesto, a todas las fuerzas políticas que, a día de hoy, son muchísimas” y ha insistido en que le gustaría que al acto asistieran “muchas personas de Podemos y, sobre todo, su secretaria general”, haciendo referencia a la también navarra Ione Belarra.