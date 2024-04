Las listas de espera, en máximos en Navarra: 67.000 pacientes y 82 días para una consulta con especialista

Las listas de espera para una primera consulta con especialista y para una operación quirúrgica continúa disparadas en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y alcanzan máximos históricos. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, admite su parte de responsabilidad pero apunta también al personal sanitario y a la ciudadanía. “Algo tan transversal no depende solo del hacer del departamento, sino de todas las partes involucradas”, ha dicho el consejero en una comisión parlamentaria.

En marzo el número de pacientes esperando para ser atendidos por un especialista aumentó hasta las 67.605 personas. Son mil más que en febrero y más de dos mil que en diciembre del año pasado. En el caso de las personas que aguardan para una operación quirúrgica, la lista asciende a 8.752 personas, cifra similar a la del mes anterior.

Además, la comunidad foral sigue superando el tiempo máximo de espera permitido, fijado por una ley foral de 2008 en un máximo de 30 días. En agosto el tiempo de espera medio para ser atendido por primera vez por su especialista se situó en los 79 días, superando por mucho el doble del tiempo máximo legal. En el caso de la espera para someterse a una operación quirúrgica, este se situó en agosto en los 100 días, que si bien supone un incremento con respecto al tiempo de espera de meses anteriores, sigue siendo inferior al máximo que fija la ley fija la ley de garantías, 120 días.

El consejero Fernando Domínguez ha reconocido que se trata de unos datos “muy malos”. “Por motivos que conocemos y otros que no, no estamos logrando que se operativicen en tiempo y forma las decisiones que tomamos en comisión de dirección o en las reuniones de coordinación”, ha lamentado.

Domínguez ha reconocido su parte de responsabilidad en el aumento de las listas de espera, si bien también ha señalado a los trabajadores de Osasunbidea. “Nos enfrentamos a que, si los propios profesionales no consideran la lista de espera una prioridad y un problema del sistema en su conjunto, incluido ellos, difícilmente lo vamos a solucionar ya que ellos son los que están en el frente”, ha apuntado.

El consejero también ha responsabilizado a la ciudadanía. “Hay tres aspectos que tenemos que intentar cambiar porque también influyen en los tiempos de atención, en las demoras y en la motivación de los profesionales: por un lado, el cambio de actitud de la sociedad tras la pandemia; por otro, la concepción de cada uno de qué es 'atención adecuada' y, por último, la, en general, falta de conciencia individual del autocuidado y la responsabilidad de cada uno sobre su salud”, ha afirmado.

Penalizaciones para los pacientes que no acudan a la cita

Durante el primer trimestre del 2024 se han registrado 31.262 cancelaciones de cita por parte de los pacientes y 12.615 citas han sido fallidas, es decir, no se han presentado, no han llamado para cancelar y, por tanto, se han perdido. Para evitar estas situaciones el Departamento de Salud ha elaborado una nueva normativa para la gestión de listas de espera. De esta forma, aquellos usuarios que fallen a su cita y no se comuniquen con el sistema saldrán del registro de lista de espera y perderán el derecho a la ley de garantías. En el caso de los que cancelen la cita el mismo día o el día anterior, si es por causa justificada, se mantendrá la antigüedad en la lista de espera, y si no es justificada se cambiará la fecha de entrada en lista de espera a la del día de la cancelación.

En los supuestos en los que se propone una fecha de cita y no se acepta o un centro determinado y no se acepta, se tendrá en cuenta con cuánto tiempo se ha realizado la propuesta por parte del Servicio Navarro de Salud: si se ha avisado al usuario con menos de 48 horas se entiende como un rechazo justificado y se mantiene la antigüedad en el registro de lista de espera y si se ha avisado con más de 48 horas, hay dos posibilidades: que se cancele solo una vez sin justificar, que en este caso el sistema garantiza la fecha de antigüedad de entrada en la lista de espera pero se pierde el derecho a la ley de garantías, o que se cancele de forma reiterativa dos veces o más, caso en el que, tras explicar la situación al paciente, se le sacará del registro si no hay justificación en un plazo máximo de 10 días.