Maiorga Ramírez quiere "pactar unos mínimos" para salir del "bloqueo" en EA y "ahuyentar la sombra de la trampa"

El parlamentario de EH Bildu en Navarra y líder del sector de Eusko Alkartasuna (EA) crítico con la actual dirección, Maiorga Ramírez, ha reiterado este jueves la necesidad de "pactar unos mínimos" entre los dos sectores de EA para salir del "bloqueo" y "ahuyentar la sombra de la trampa de cualquier proceso del partido", según recoge Europa Press.

A través de un comunicado, Ramírez ha reiterado que "los días 14 y 19 de julio se insistió en reuniones internas en el ofrecimiento de crear una mesa de diálogo" y este miércoles se hizo públicamente "pero, hasta ahora, el sector liderado por Eva Blanco ha hecho caso omiso a estos ofrecimientos".

En cuanto a la negativa de Blanco "a dar cumplimiento a la sentencia y repetir las primarias", Ramírez ha señalado que "tanto las actas de la Asamblea Nacional como la propia nota de prensa enviada en su día por la dirección acreditan que su puesto tenía la vigencia en tanto en cuanto durara el proceso judicial de las primarias; y que, una vez resuelto éste, su único cometido es llevar a cabo las primarias, en un periodo máximo de dos meses".

El portavoz del sector garaikoetxista ha indicado que "el reglamento de primarias que ahora ha sido anulado por el juzgado apenas se elaboró y tramitó en dos meses (de abril a junio de 2019), por lo que no se sostiene que ahora se haga alusión a la complejidad de tramitarlo en los plazos establecidos en los estatutos". "No existe inconveniente real alguno para llevar a cabo las primarias tal y como determina la sentencia", ha añadido Maiorga Ramírez. "Cuando se le ha dado la posibilidad de elegir a la afiliación, lo ha hecho con absoluta transparencia, y eso mismo es lo que pedimos ahora: que no se hurte a la militancia la posibilidad de que, de manera libre, pueda portar entre un candidato u otro", ha concluido.