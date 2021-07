Blanco limita el alcance de la sentencia y afirma que su nombramiento al frente de EA "no ha sido anulado"

"El sector crítico [de Eusko Alkartasuna] ha vampirizado la Comisión de Garantías para que responda a sus intereses nada más". Son las palabras con las que ha descrito la actual secretaria general en funciones de Eusko Alkartasuna (EA), Eva Blanco, la actuación de los coordinadores de las organizaciones territoriales que apoyan a Maiorga Ramírez (Álava, Gipuzkoa y Navarra), cuya candidatura fue anulada por no haber obtenido cinco avales en Iparralde, donde el partido solamente tiene 20 afiliados.

La secretaria general de EA ha valorado este lunes en Vitoria la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. A pesar de que la sentencia ha considerado que invalidar la candidatura de Ramírez vulneró sus derechos, Blanco ha destacado que confirma la "actuación irregular y fraudulenta del llamado sector crítico en la Comisión de Garantías y en lo referente al uso de la base de datos de la afiliación. La Audiencia Provincial rechaza su recurso en esos puntos y certifica el funcionamiento irregular de la Comisión de Garantías".

Blanco ha defendido que la sentencia "afirma el buen hacer" de la Ejecutiva Nacional por no permitir a Iratxe López de Aberasturi, Miren Aranoa y Mikel Goenaga acceder a los datos de los afiliados. "Y dice más, porque les acusa de querer acceder a esos datos para impulsar la candidatura de Maiorga Ramírez haciendo un uso fraudulento de los mismos". Algo que ha calificado como "muy grave" y suficiente como para que los responsables que forman parte del sector crítico consideren dimitir.

Sobre la parte del fallo en la que se ordena aprobar un nuevo reglamento y repetir las primarias, Blanco ha indicado que no está decidido aún si la sentencia va a ser recurrida, por lo que no es firme. Si bien ha señalado que van a acatar la sentencia, que ve "excesivo" exigir cinco avales en Iparralde, también ha advertido que "carece de efectos prácticos", ya que el proceso congresual ya ha comenzado y para cuando haya un nuevo reglamento para poder hacer primarias, EA ya tendrá una nueva Ejecutiva Nacional.

Además, ha sostenido que ella, como candidata, "se limitó" a cumplir el reglamento de primarias de EA. "Desde que el jueves se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Araba he leído y oído que mi nombramiento ha sido anulado. Eso es mentira. Mi cargo no se deriva de las primarias porque ese proceso quedó en suspenso en noviembre de 2019. Mi nombramiento como secretaria general en funciones fue una decisión de la Asamblea Nacional para evitar el vacío de poder tras la suspensión de las primarias y esa decisión nunca ha sido recurrida", ha asegurado. También ha recordado que Ramírez "se negó expresamente" a postularse para el cargo en la reunión. No obstante, José Luis Soldevilla, abogado del sector crítico, ha afirmado que el cargo de Blanco sí ha sido suspendido porque "todo el proceso de las primarias ha sido anulado" y ha defendido la postura de los jueces por la que debe consensuarse un nuevo reglamento y comenzar un nuevo proceso de primarias.

"Espectáculo bochornoso"

En referencia a la situación interna del partido, Blanco ha mencionado que surgió porque un sector —el ahora conocido como crítico— no aceptó la victoria de Pello Urizar y comenzó a "torpedear" el trabajo de la ejecutiva nacional. Así, ha señalado que en vez de fortalecer el partido, lo que han hecho ha sido debilitarlo por el "espectáculo bochornoso" que han montado. "Yo no mido la importancia y la influencia de EA en función de los cargos y los sillones que ocupamos. Creo que esa visión interesada de la política es precisamente la que aleja a los partidos de la sociedad y no creo que nadie, honestamente, pueda cuestionar la impronta de EA en las políticas diarias de EH Bildu", ha reiterado. Así, ha insistido en que la manera de fortalecer EA "no pasa por deshacer todo lo hecho en estos diez años".

Blanco, además, ha acusado a Ramírez de no pedir diálogo de forma sincera: "Es una forma curiosa de pedir diálogo acusar al mismo tiempo a la otra parte de actuar de manera perversa y totalitaria". En ese sentido, ha comentado que si el sector crítico estuviera dispuesto a trabajar para "fortalecer el proyecto de EA" tendría su apoyo.