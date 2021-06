Navarra abrirá en julio las discotecas con mesas en el interior y sin pista de baile

El Gobierno de Navarra trabaja ya en la flexibilización de las medidas que afectarán sobre todo al sector de la hostelería de cara al verano. La mejora de la situación epidemiológica ha llevado a Salud Pública a trabajar en un marco general de medidas, que según explicó el miércoles la consejera Santos Induráin, estará vigente durante todo el periodo estival con la intensión de que no haya "vuelta atrás". En esa desescalada de la hostelería el último paso es la reapertura de las discotecas, que llevan meses cerradas y más de un año sin la actividad habitual previa a la pandemia, y que el Gobierno de María Chivite prevé para el mes de julio. La propia presidenta de Navarra ha sido la encargada de avanzarlo este viernes, si bien ha puntualizado que el ocio nocturno "no será como lo conocíamos".

El Ejecutivo foral no quiere cometer los "errores" que el verano pasado provocaron la segunda ola de la pandemia en otoño y por ello está apostando por una desescalada "lenta" que también afectará a las discotecas. Los locales de ocio nocturno podrán abrir en verano, pero con excepciones: la gente deberá estar sentada en mesas en el interior y no se podrá usar la pista de baile. "Todavía no podemos esa normalidad que nos gustaría", ha señalado Chivite.

"No nos llevemos a engaño, en este momento lo que se está planteando para el ocio nocturno de cara a julio no es abrir las discotecas tal y como las conocíamos, estamos hablando en todo momento de mesas, sentados y nada de pista de baile", ha explicado.

En cuanto al horario, la jefa del Ejecutivo navarro ha indicado que todavía falta perfilar el plan con el sector en una reunión que está fijada para la semana que viene, pero Chivite ya descarta de plano el que puedan estar abiertas toda la noche. En los planes de Salud se contempla la apertura de estos locales "hasta las 2 o las 3 de la mañana".

La reapertura del ocio nocturno de dará en un contexto en el que no habrá fiestas patronales, tampoco Sanfermines, suspendidos hace meses por el alcalde de Pamplona. Desde las instituciones apuestan por organizar actividades culturales "seguras" y piden a la ciudadanía que no haga fiestas "paralelas" como los "no Sanfermines" del año pasado que acabaron con un barrio de Pamplona confinado debido a la aparición de un brote que afectó a más de 500 personas.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, abre la puerta a que se celebren corridas de toros, pero en septiembre. Una postura que no ven con malos ojos desde el Gobierno. La presidenta Chivite ha señalado que "espectáculos taurinos ya se están haciendo en algunos sitios" y que "a finales de septiembre estaremos en una situación epidemiológica diferente", por lo que no lo descarta, aunque apunta que "todavía es pronto" para hablar de lo que sucederá tras el verano.