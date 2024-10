Navarra implanta centralitas inteligentes en los centros de salud para mejorar la atención telefónica del paciente

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra extenderá a todos los centros de salud de la comunidad foral a partir del próximo 10 de octubre la centralita inteligente que mejora la atención telefónica de los pacientes. La herramienta, que ya funciona en la mayoría de los centros de Atención Primaria de Navarra, permite a los pacientes solicitar, en caso de que la línea esté ocupada, marcando el número 8, que el personal del centro de salud les devuelva la llamada de forma automática sin necesidad de tener que llamar más de una vez.

La medida ha sido anunciado por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, en una comisión parlamentaria. Según ha indicado, Viana, Villatuerta y Allo, el día 8 de octubre, y Ancín y Los Arcos, el día 10 de octubre, serán los cinco últimos centros de la red de centros de salud en incorporar en sus teléfonos este sistema de centralita inteligente.

La herramienta, que ha sido implantada de forma paulatina desde junio en centros del área de salud de Pamplona, Tudela y Estella-Lizarra, es una de las medidas anunciadas por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en primavera para mejorar la accesibilidad telefónica a los centros de salud. El consejero ha explicado que “la realidad es que ha sido una medida que está dando grandes resultados, está mejorando la accesibilidad, la percepción de la ciudadanía y el trabajo a nuestros administrativos”.

El sistema de funcionamiento consiste en que si una persona llama a su centro de salud para cualquier gestión y la línea está ocupada, una grabación de voz le indicará la opción de marcar el número 8 para solicitar la rellamada automática por parte del centro. Esta llamada queda en cola de espera, en la misma posición que si el usuario siguiese al teléfono, y una vez se libere la línea, el personal de los centros de salud devolverá la llamada por orden. Se realizan tres intentos cada cinco minutos para contactar con el o la paciente; en caso de no responder a ninguno de los tres, la persona usuaria sí deberá volver a llamar al centro.

Respecto al informe de la Cámara de Comptos sobre accesibilidad a la Atención Primaria 2018-2023, el consejero ha indicado que “todas las recomendaciones han sido bien recibidas, algunas se están trabajando ya, otras dependen de otros organismos y otras requieren una inversión que ahora mismo no podemos realizar o supondría cambiar alguna norma que también conllevaría tiempo cambiar, pero todo aquello que podamos abarcar con los recursos humanos y económicos que tenemos disponibles y la normativa vigente, lo haremos”.

No obstante, Fernando Domínguez ha precisado que el informe abarca “cinco años en los cuales podríamos decir que en casi tres de ellos se dio la pandemia de la COVID-19” y “en 107 páginas se menciona la palabra Covid-19 en cuatro ocasiones”. “Tenemos casi tres años de los cinco analizados que condicionan todo lo que ha pasado después y se nombra cuatro veces. Cuatro”, ha insistido.

El consejero ha explicado que “la conclusión del informe es que faltan médicos, realizan menos actividad y hay más ausencias, algunas de ellas forzadas y conocidas, como las derivadas del reconocimiento de los canosos”. “Sin entrar a valorar decisiones pasadas, yo reitero que en Navarra la ratio de médicos es de las más altas del Estado”, ha apuntado.

Tras ello, el consejero ha señalado que “tenemos que llevar a cabo una correcta redistribución de los recursos humanos disponibles en todo el territorio atendiendo a criterios de población, dispersión, comunicaciones, etcétera, trabajo que estamos desarrollando pero que lleva tiempo, no se puede hacer en meses lo que no se ha hecho durante años y no vamos a correr en algo tan complejo”.

En ese sentido, Domínguez ha indicado que “estamos trabajando para atraer profesionales de otras Comunidades, para crear contratos casi a la carta según las necesidades personales de cada uno o se trabaja con los MIR durante su formación de forma personalizada para formarle y, entre comillas, ganarnos que se queden en Navarra”.