Navarra, primera comunidad que aprueba la obligatoriedad de la jornada partida en Infantil y Primaria

El Consejo Escolar de Navarra ha aprobado por una amplia mayoría el dictamen del proyecto de orden foral por el que se establece la obligatoriedad de la jornada partida en Infantil (de 3 a 6 años) y Primaria (de 6 a 12 años) en los centros públicos, así como privados que reciben financiación pública. De esta forma se pone fin al horario intensivo por las mañanas que se había expandido durante la última década e intensificado tras la pandemia de COVID-19. Navarra se convierte así en la primera comunidad en regresar al horario partido, que se aplicará en los centros escolares a partir del curso 2024/2025.

La orden foral, que tras la aprobación del consejo escolar será publicada en el Boletín Oficial de Navarra, no afectará al ciclo de Educación Secundaria, que en la actualidad tienen jornada intensiva matutina, y la mantendrán. Desde Educación destacan el “amplio” respaldo con el que ha contado el dictamen en el Consejo Escolar, que solo ha contado con cuatro votos en contra de los sindicatos docentes y una abstención, tras varios años de debate.

Añaden que de esta forma se dota de “estabilidad” al ciclo educativo en Navarra, que está regulado en base a la jornada partida. En los últimos años se experimentó un cambio a las jornadas continua y parcial, que se fueron expandiendo hasta ser mayoritarias, que no ha dado los resultados esperados. Ahora, tras su debate y publicación en el portal de transparencia para recibir aportaciones, ha sido votado en Consejo Escolar, regresar al modelo de mañana y tarde.

El texto establece la distribución de las sesiones curriculares a lo largo de la semana “atendiendo a razones pedagógicas”. Así, la nueva regulación establece la obligación de los centros de ofertar actividades de atención al alumnado en horario de tarde, voluntarias para los escolares, que serán atendidas por docentes y consideradas de horario lectivo para el profesorado en los centros públicos.

No obstante, abre la puerta a que los centros puedan tener la posibilidad de otra modalidad de jornada escolar. Para ello deberán concurrir a la convocatoria de elección de jornada que el Departamento dictará a través de resolución a lo largo del presente curso 2023/2024. Según informan desde Educación, para cambiar de jornada es necesario contar con el voto favorable de tres quintos del censo de votantes de las familias y, posteriormente tener el respaldo de dos tercios de los representantes del Consejo Escolar, en el que también están representados los sindicatos docentes y la dirección del centro. Además, matizan a este periódico, que en caso de llevarse a cabo la votación, su resultado será aplicado durante los próximos cuatro cursos, en los que no se podrá volver a votar. Los colegios que decidan mantener el horario de mañana y tarde no tendrán que acogerse a ninguna votación. Tampoco los centros privados con concierto educativo, donde la decisión de cambiar o no del tipo de jornada dependerá de la titularidad del centro.

Peor rendimiento escolar y la sufren más las madres

Un estudio reciente de EsadeEcPol demuestra que la jornada intensiva no es mejor para el alumnado en términos de rendimiento escolar ni tampoco para la economía del país. Además, destaca que este modelo de jornada afecta más a las madres que a los padres. “La evidencia internacional muestra que una expansión del tiempo en la escuela (tanto lectivo como no lectivo) favorece de forma decisiva la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, y a su vez, el número de horas que estas trabajan”, destacan sus autores, quienes cuantifican la brecha de género: 7.670 euros anuales de diferencia con jornada continua, 7.970 euros con jornada partida.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó hace unos meses a España a eliminar el horario intensivo como fórmula para reducir el abandono escolar. En un informé apuntó que del 47% de los hogares pagan clases extraescolares para sus hijos, más de la mitad se corresponden con clases de apoyo sobre materias curriculares en el caso de los hogares de ingresos bajos.