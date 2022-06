Opositores al campo de tiro en las Bardenas piden “frenar” la renovación del acuerdo con Defensa

Bardenas Libres ha remarcado que “no se deben dejar pasar más oportunidades para frenar, de todas las maneras posibles, otra nueva renovación” del convenio entre la Comunidad de Bardenas y el Ministerio de Defensa por el uso del polígono de tiro. A través de una nota, el colectivo ha destacado que la Comunidad de Bardenas “aspira a no depender del canon de Defensa” y ha indicado que el presidente de la entidad, José María Agramonte, ha puesto “especial énfasis en no acudir a la siguiente negociación con Defensa en 2028 dependiendo económicamente de los 14 millones de euros que reciben anualmente a cambio de este contrato de alquiler”.

No obstante, ha puesto en duda la intención de la Comunidad de Bardenas de no renovar el acuerdo ya que “no es precisamente la parte más interesada en no renovar el suculento pacto que mantienen con Defensa”. Y ha opinado que “si alguien rescindiera este contrato lo más probable es que fuera el mismo Ministerio”. “La razón principal que encontramos para barajar una rescisión de contrato con la Comunidad de Bardenas es que EE.UU o la OTAN encuentren un lugar mejor para seguir ensayando sus guerras”, ha considerado, según recoge Europa Press.

Bardenas Libres ha recordado que, desde que en 1978 comenzaran “las primeras protestas organizadas” contra el polígono de tiro, “la sociedad civil se ha organizado de una u otra manera para mostrar su rechazo a estas instalaciones militares y las guerras que desde aquí se exportan”. Desde entonces, ha subrayado, en torno al movimiento antipolígono se ha conformado “un tejido heterogéneo generacionalmente, rico y diverso en ideologías y métodos de lucha, pero todas con un objetivo en común, el desmantelamiento de estas instalaciones y la recuperación de su territorio para el pueblo”.

A este respecto, desde Bardenas Libres han considerado que “no existe otra forma de hacer que conectar las demandas sociales con las instituciones”. “Ojalá la propuesta que hace la Asamblea antipolígono sea inclusiva y generosa, si nos hacen llegar su invitación acudiremos, pero si la preparación de esa acción coordinada pretende dejar fuera a parte de este tejido social, se verá de nuevo llevado al fracaso, aunque políticamente la operación genere réditos”, ha advertido.

Por ello, han insistido en que “ante este escenario no se deben dejar pasar más oportunidades para frenar, de todas las maneras posibles, otra nueva renovación”. “Abrir las mentes, aprender de los errores, poner en valor el trabajo de otros colectivos, atender las motivaciones y estrategias de la gente más joven y la experiencia de las más mayores, hacer autocrítica y remangarse, porque la OTAN y sus condiciones no dejarán de existir aunque consigamos desmantelar este polígono”, han concluido.