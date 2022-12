El PP de Navarra “lamenta” que UPN haya roto el acuerdo electoral “antes incluso de iniciar conversaciones”

La dirección del Partido Popular de Navarra ha manifestado este martes que “respeta, pero lamenta” la decisión de UPN de “romper cualquier acuerdo electoral con el PP antes incluso de haber iniciado las conversaciones entre ambos partidos” después de que la ejecutiva del partido regionalista haya acordado por unanimidad romper la alianza con PP y Ciudadanos para presentarse en solitario a las elecciones forales y municipales de mayo de 2023.

El Partido Popular ha señalado en un comunicado que “esa ruptura quiebra las alianzas políticas del centro derecha” y ha lamentado que UPN “haya priorizado posibles intereses propios a los intereses de los navarros”. Se da la circunstancia de que el presidente de UPN, Javier Esparza, responsabilizó este lunes a la dirección de Alberto Núñez Feijóo de la ruptura de Navarra Suma por querer dar mayor protagonismo a las siglas del PP en una hipotética alianza electoral.

El PP ha asegurado que siempre ha estado “al otro lado del teléfono” y ha afirmado que hasta hace una semana se encontraba en un proceso de renovación interna en Navarra y que, “por lo tanto, se quería esperar para la toma las decisiones que afectaban a la nueva dirección”. De igual manera, los populares han señalado que “la fórmula de Navarra Suma que fue un éxito en 2019 no tuvo forma hasta marzo”. “Por eso, no se entienden los argumentos de UPN y sus prisas por romper con el Partido Popular”, ha añadido.

Tras ello, ha afirmado que “la única alternativa fiable al socialismo, comunismo y nacionalismo que gobierna en Navarra es el PP, que se compromete a seguir luchando por el interés general de los navarros, interés que defenderá desde Navarra, España y Europa”. Es el mismo argumento que utilizó Javier Esparza para defender su decisión de recuperar las siglas de UPN para los próximos comicios, asegurando que ir solos les “permite facilitar el voto a miles de simpatizantes socialistas moderados que no quieren más aventuras con el independentismo vasco y que no quieren más acuerdos con EH Bildu”.

El PPN ha manifestado que “quiere que la sociedad navarra sea consciente de que es la casa de todos los que se sienten constitucionalistas, foralistas y europeístas” y su objetivo es “trabajar para todos ellos”. “Por este motivo, el partido está abierto a cualquiera que quiera sumar para ser alternativa a Sánchez y Chivite y unir y fortalecer el centro derecha”, ha asegurado.

Además, ha señalado que el Partido Popular “seguirá trabajando para desalojar del Gobierno de Navarra a los socialistas, los nacionalistas y Bildu, y lo hará tanto en Navarra como en España para ensanchar las bases con todos los que quieran sumar para ser alternativa a un Gobierno que no mira por el interés de los navarros”.

Ciudadanos critica las “formas” de Esparza y UPN

Por su parte, el otro partido integrado en la coalición Navarra Suma, Ciudadanos, ha criticado las “formas” con las que Javier Esparza y UPN han anunciado el fin de la alianza electoral de derechas. “Ciudadanos ha tenido una lealtad absoluta y se ha comprometido con la coalición desde el principio. Somos un partido que pagó la mitad de la campaña de las elecciones generales de abril, de las forales de mayo, y de las siguientes generales otra vez, y me tengo que enterar de la decisión de UPN en una rueda de prensa. Me molesta que se me tome el pelo a mi y a mi partido, cuando se nos ha dicho que se tomaría la decisión a través de las bases de UPN”, ha criticado el coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas en unas declaraciones a Europa Press.

Pérez-Nievas ha añadido que no comparte “en absoluto la decisión”, asegurando que Esparza y su ejecutiva “han hecho un análisis condicionado por la crisis internas de UPN, desde el congreso dramático que tuvieron, hasta la salida de Sayas y Adanero”. Además, ha defendido que “la sociedad ha encajado Navarra Suma muy bien, era una suma de fuerzas, y ahora esto va a ser una resta de fuerzas”

El dirigente de Ciudadanos ha señalado que “uno tiene que aceptar todo, pero las decisiones tienen que ir acompañadas de un contexto, un trato, una deferencia política y mantener estas formas hace difícil pensar que -el de Javier Esparza- pueda ser un liderazgo como la Comunidad merece”.