El PP rechaza integrar a miembros de UPN en su lista para las elecciones europeas

La dirección del PP ha rechazado integrar a miembros de UPN en su lista electoral de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo mes de junio. Tras haber roto su acuerdo político y presentarse por separado a las elecciones forales, municipales y generales celebradas en 2023, el presidente de los regionalistas, Javier Esparza, trasladó la semana pasada al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su intención de alcanzar un acuerdo para que miembros de UPN se incluyan en la lista del PP, “como se ha hecho en otras ocasiones”, pero el líder del PP descartó esa posibilidad, según ha confirmado este lunes Javier Esparza.

“Parece que al PP todo lo que venga de UPN ahora le parece mal”, ha lamentado el presidente de los regionalistas, quien ha calificado de “error” la negativa de Feijóo a alcanzar un acuerdo para las europeas.

Esparza ha negado haberse ofrecido al presidente del PP para ser él mismo quien figure en la lista del Partido Popular a las elecciones europeas después de que el próximo 28 de abril vaya a dejar de ser el líder de UPN en el congreso que la formación regionalista celebrará para nombrar a la exalcaldesa de Pamplona Cristina Ibarrola como nueva líder. Así lo dejó entrever el presidente del PP en Navarra, Javier García, quien se mostró “sorprendido” por “las ambiciones personales de algunos cargos de UPN”, pero Esparza no ha tardado en desmentirlo. “No hablamos de nombres. Ya lo he dicho públicamente, voy a dejar de ser presidente de UPN, pero me he comprometido con este partido y voy a seguir ejerciendo mi actividad parlamentaria. Que se quede tranquilo el señor García que me voy a quedar aquí haciendo oposición con él”, ha aseverado.

El presidente de UPN ha señalado que será el consejo político de su partido el que deba tomar una decisión sobre los comicios europeos de conformarse la negativa del PP. En 2009, tras la ruptura entre UPN y PP de 2008, los regionalistas no se presentaron a las europeas que no se celebraron aquel año y dieron libertad de voto a su afiliación.

El presidente del PP en Navarra, Javier García, ha defendido la decisión tomada por su partido señalando que “nada ha cambiado” en los últimos meses tras la ruptura con UPN. “El PP, desde la ruptura con UPN, siempre ha ido en solitario a las elecciones europeas, básicamente porque son unas elecciones nacionales con circunscripción única y más allá de la posible colaboración que pudiera existir en un futuro con UPN”, ha defendido.

En el fondo de la negativa del PP a un acuerdo con UPN se encuentra su ambición por hacerse con el espacio de la derecha en Navarra, capitalizado durante décadas por el partido regionalista. Así lo ha confirmado García, que ha asegurado que el PP aspira a ser “el partido referente” de la derecha en la comunidad foral. “Quieren serlo pero no lo son, así lo ha decidido la ciudadanía navarra”, le ha respondido Javier Esparza.