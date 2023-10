Una de las principales macrogranjas de España solicita al Gobierno de Navarra su ampliación hasta las 11.000 vacas

Una de las macrogranjas más grandes de España, la gestionada por las empresas Valle de Odieta y HTN en la localidad navarra de Caparroso, con capacidad para 7.500 vacas, ha solicitado al Gobierno foral una autorización para ampliar en otras 4.000 reses sus instalaciones y llegar así hasta las 11.000 cabezas de ganado. El Ejecutivo de la socialista María Chivite, una coalición de PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), estudia con sus servicios jurídicos la petición después de que los tribunales fallaran a favor de la empresa en el pasado.

El Parlamento navarro modificó el pasado mes de marzo la ley foral de Sanidad Animal, para limitar a 850 el máximo de animales que pueden albergar estas explotaciones. Sin embargo, la norma no afecta a aquellas macrogranjas que ya existían previamente, como es el caso de la de Caparroso, por no tener carácter retroactivo. La ley sí que establece que, en todo caso, estas explotaciones no podrán ampliar sus instalaciones una vez aprobada en el Legislativo.

Desde el Gobierno de Navarra reconocen a este periódico que se trata de una cuestión “jurídicamente compleja” y por ello han derivado la petición a sus servicios jurídicos, que están estudiando si estas empresas tienen derecho a ampliar su macrogranja hasta las 11.000 cabezas de ganado. Y es que son ya dos las veces que la Justicia ha revocado decisiones del Gobierno foral de limitar la ampliación de esta macrogranja.

La primera fue en 2019, cuando el entonces gobierno de Uxue Barkos aprobó un decreto foral pionero en España con el que se limitaban las explotaciones ganaderas a 1.250 reses. Sin embargo, ese decreto foral fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) meses más tarde, en junio de 2020. En la sentencia, los magistrados señalaron que no está demostrado que limitar el número de reses evite la difusión de enfermedades y mejore la salud de los animales, y además sostuvieron que la norma iba en contra del libre mercado y de la libertad de las empresas.

La otra, en enero de 2021, cuando el TSJN estimó parcialmente el recurso que la empresa que gestiona la macrogranja de Caparroso, la cooperativa Valle de Odieta, interpuso contra una resolución del director general de Medioambiente en 2018 por la que se denegó el permiso de esta empresa de ampliar a 7.500 las unidades de ganado. El Ejecutivo foral tuvo que dar luz verde a esa ampliación.

En la pasada legislatura, la primera de María Chivite al frente del Ejecutivo, el Parlamento navarro, con los votos de PSN, Geroa Bai y Podemos, y la abstención de EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, aprobó la modificación de la ley foral de Sanidad Animal para limitar a 850 el máximo de cabezas de ganado de las nuevas explotaciones ganaderas y la ampliación de las ya existentes, pero desde Greenpeace y la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas temen que una vez más estas empresas “encuentren la fórmula jurídica” que les permita acometer la ampliación hasta las 11.000 reses.

Denuncia por contaminación

En paralelo a la petición para ampliar las instalaciones de la macrogranja, tanto el Gobierno de Navarra como la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas llevaron a los tribunales a las empresas Valle de Odieta y HTN por un presunto episodio de contaminación por la aplicación de digestato en el riego de unas parcelas, una práctica no autorizada.

Desde la plataforma denuncian que la contaminación “produjo importantes escorrentías, que llegaron a generar auténticas cascadas de residuos líquidos por los barrancos de la zona”. Añaden que incluso llegó al espacio protegido de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, una Zona de Especial Conservación (ZEC), hábitat de especies en peligro de extinción como el visón europeo y el galápago europeo.

Desde el Gobierno navarro informan que, tras la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía de Medioambiente, se ha iniciado una causa judicial, “que continúa abierta”, por lo que se encuentran a la espera de que se resuelva por la vía penal.

La Plataforma Navarra contra las Macrogranjas, por su parte, teme que el Juzgado de Tafalla, donde se ha llevado la fase de instrucción de la causa -ya finalizada-, archive la causa después de que los directivos de las empresas gestoras de la macrogranja se negaran a responder a las preguntas de la acusación popular, “hurtando” así “la posibilidad de conocer importantes detalles sobre los hechos” denunciados, lamentan desde la plataforma.

Las empresas Valle de Odieta y HTN han sido sancionadas por vía administrativa hasta en 11 ocasiones por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra por haber cometido 39 supuestas infracciones e incumplimientos de su autorización. Esta es la primera causa penal a la que se enfrentan.