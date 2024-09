Un sacerdote navarro lanza mensajes xenófobos durante una misa: “Dan ayudas a los inmigrantes pero, ¿y a los nacionales?”

Una homilía en la misa del día grande de las fiestas patronales de la localidad navarra de Cascante ha generado polémica en el municipio por una serie de mensajes xenófobos que el sacerdote navarro Jesús Planillo Bartos espetó durante la misa. En su discurso, el sacerdote asoció el aumento de la población migrante con el descenso de los feligreses en las localidades españolas y criticó que desde las instituciones se den ayudas “a los inmigrantes”. “¿Y los nacionales?”, agregó.

La misa, que se celebró el pasado domingo en la Basílica del Romero de Cascante, y que fue televisada en directo por Navarra TV, se vio interrumpida durante unos instantes por los murmullos de la gente que asistió al acto. Fue durante la homilía, momento en el que el sacerdote profirió los mensajes xenófobos. Jesús Planillo Bartos comenzó su discurso señalando que venía de pasar unos días en Andalucía y que volvía “con pena” por el descenso del número de personas que acudía a las iglesias. “En un pueblo de 15.000 habitantes que tiene tres colegios y un instituto que el 40% de la población sea musulmana, y no tengo nada en contra de los musulmanes, en los actos religiosos antes se llenaba la iglesia y ahora solo van 40 personas el domingo. Es lamentable, ¿verdad?”. Y continuó: “En otro pueblo cercano ya no es el 40%, es el 60% y familias enteras se van de los barrios porque realmente no pueden vivir. ¿Y por qué? Porque los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los inmigrantes, que me parece muy bien. ¿Y los nacionales?”.

Fue en ese momento cuando en la iglesia se comenzó a escuchar un murmullo que obligó al sacerdote a detener su homilía y afear a los asistentes. “No quiero que habléis, estamos en la iglesia”, dijo, para apostillar: “No trato de política, después me dirán que hablo de política. No, hablo de lo que es el corazón de una madre que venimos aquí a celebrar”.

El runrún no cesó entre los asistentes a la misa, lo que llevó a otro de los párrocos que oficiaba la ceremonia a acercarse al sacerdote y decirle unas palabras al oído. Tras ello, Jesús Planillo Bartos pidió perdón por sus palabras. “Si os he ofendido, perdonadme”, indicó, si bien añadió: “No me avergüenzo de decir unos detalles, que no son por ofender, sino simplemente por enseñar las disposiciones que Dios nos enseña para curarnos el corazón”.

En la ceremonia estaban presentes representantes institucionales y políticos como la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, el secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, o los miembros de UPN Javier Esparza y Alberto Catalán.