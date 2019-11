Un graduado en Derecho de la UPNA recibe un premio en Holanda que reconoce la excelencia en la investigación

En concreto, el reconocimiento se otorga por el libro 'Transactional Adjustments in Transfer Pricing', publicado por el IBFD, que se basa en la tesis que el premiado realizó en la Universidad Carlos III de Madrid, donde es actualmente profesor asociado. Al premio pueden concurrir libros o capítulos de libros sobre derecho fiscal internacional o europeo.

El jurado del premio estuvo compuesto por Reuven Avi-Yonah (catedrático de la Universidad de Michigan), Ana Paula Dourado (catedrática de la Universidad de Lisboa), Marjaana Helminen (catedrática de la Universidad de Helsinki), Ruth Mason (catedrática de la Universidad de Virginia), Yoshihiro Masui (catedrático de la Universidad de Tokio), Jörg Manfred Mössner (ex-catedrático de la Universidad de Osnabrück), Pasquale Pistone (Director académico del IBFD, profesor en la Universidad de Salerno y en la Universidad de Económicas de Viena), Jennifer Roeleveld (catedrática de la Universidad de Ciudad del Cabo) y Miranda Stewart (catedrática de la Universidad de Melbourne).

La obra 'Transactional Adjustments in Transfer Pricing' trata los supuestos en que la administración tributaria puede emplear la normativa de precios de transferencia (precio pactado entre dos empresas asociadas para transferirse, entre ellas, bienes, servicios o derechos), no para ajustar la valoración de una operación entre entidades vinculadas, sino "sus condiciones, como pueden ser la atribución de riesgos, la reasignación de activos intangibles o incluso, el desconocimiento total de la operación, es decir, de sus consecuencias fiscales", señala Aitor Navarro.

A través del análisis de la lógica del principio de plena competencia y su realización por medio del análisis de comparabilidad, el autor demuestra que estos ajustes, denominados transaccionales -porque recaen sobre las condiciones de la transacción- son inherentes al funcionamiento de la normativa sobre precios de transferencia, pero resulta esencial limitar su alcance para no incurrir en arbitrariedad.

A tal efecto, "se propone una metodología concreta aplicada a supuestos específicos donde se han planteado este tipo de problemas, como son la realización de reestructuraciones empresariales, acuerdos de reparto de costes o la transmisión de activos intangibles de difícil valoración, entre otros", explica el autor.

Aitor Navarro Ibarrola realizó el grado en Derecho en la UPNA y posteriormente cursó un Máster en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se doctoró en 2016 con premio extraordinario. Ha trabajado como consultor en materia laboral en 'Economía y Trabajo S.L' y 'Efyce Consultores' y obtuvo una beca FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación para realizar su doctorado.

Ha disfrutado, asimismo, de ayudas para estancias breves de investigación en Holanda (International Bureau of Fiscal Documentation), Austria (Institute for Austrian and International Tax Law) y Alemania (Westfälisches Wilhelms Universität Münster y Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance). Es autor de una docena de publicaciones nacionales e internacionales y ha participado como organizador en cerca de una quincena de congresos.