El Ayuntamiento de Pamplona lanza la nueva edición de bonos descuento PamplonUp

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha la nueva edición de bonos descuento 'PamplonaUp. ¡Arriba los negocios de Pamplona!' con la apertura del plazo de adhesión para los comercios, los negocios de hostelería y los establecimientos de servicios interesados en participar. Podrán adherirse desde este miércoles, 31 de marzo, hasta el 13 de abril incluido.

A continuación, el Consistorio revisará que todos ellos cumplan los requisitos y publicará el listado completo de negocios adheridos a la campaña. Está previsto que durante la segunda quincena de abril se pongan a la venta los bonos al público en www.pamplonup.es y a través de un teléfono gratuito. La campaña se extenderá hasta el 31 de mayo o hasta agotarse los 70.202 bonos de esta edición.

Al igual que en la última edición, la persona que adquiera un bono pagará 14 euros pero podrá realizar una compra por valor de 20 euros. Los 6 euros de diferencia serán subvencionados por el Consistorio pamplonés al establecimiento donde se canjeen. De esta forma se subvenciona el 30% de las compras sin que suponga ningún coste para los negocios. El Consistorio pamplonés destina a esta convocatoria de ayudas un total de 421.212 euros. Las bases de la convocatoria se han publicado en el Boletín Oficial de Navarra de este martes 30 de marzo.

La iniciativa se incluye en el plan de medidas para el fomento de la economía y el empleo. Una de las líneas de actuación es incentivar el incremento del consumo local, tal y como ha explicado la concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, en la rueda de prensa de presentación en la que también ha participado la gerente de la Asociación de Comercios de Navarra, Inma Elcano.

La convocatoria de ayudas de los bonos PamplonUp el año pasado se desarrolló en dos fases. Una primera del 10 de septiembre al 31 de octubre en la que se vendieron 44.969 bonos y la segunda entre el 18 de noviembre y el 13 de diciembre con 185.364 bonos. En total 228.193 bonos. Participaron 682 establecimientos comerciales pertenecientes a 660 empresas.

DAR A CONOCER LA OFERTA COMERCIAL DE LA CIUDAD

El objetivo, ha informado el Ayuntamiento, es intentar frenar la recesión en el consumo de las personas residentes en Pamplona con motivo de la crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19. La reducción del gasto comercial de las personas consumidoras viene motivada no solo por la menor capacidad adquisitiva de quienes han perdido el empleo o sufrido un ERTE sino también por la caída de la confianza y la incertidumbre sobre el futuro.

De esta forma, el Ayuntamiento ha explicado que se va mostrar la amplia oferta comercial de los establecimientos más próximos al ciudadano, ubicados tanto en el centro como en los barrios, y se va estimular la compra en el comercio de proximidad para mantener un modelo de ciudad lleno de vida. "Este impulso a la economía urbana actúa de complemento y refuerzo de otras medidas, como las subvenciones al sector hostelero", ha indicado.

ADHESIONES DE LOS COMERCIOS

En la convocatoria pueden participar todos los comercios y negocios de Pamplona que cumplan los requisitos publicado en el BON y que se encuadren en los epígrafes del IAE recogidos en las bases de la convocatoria. Para adherirse al sistema la persona titular del establecimiento debe tener la consideración de autónomo o pyme (pequeña y mediana empresa) con ubicación en Pamplona.

La solicitud se realizará, desde mañana, a través de la sede electrónica municipal con una entrada para hacerlo en castellano y otra para euskera. Solo se admitirán solicitudes de adhesión mediante sistema telemático. Al tratarse de una nueva convocatoria pública tienen que hacer una solicitud de adhesión todos los establecimientos, aunque hayan participado en las dos campañas anteriores. En este último caso, el sistema tiene los datos almacenados con lo que únicamente hay que confirmarlos.

Entre los establecimientos que pueden participar se encuentran, por ejemplo, los del sector de la moda y el calzado, establecimientos de hostelería, peluquerías y centros de estética, comercios de mobiliario, alimentación, equipamiento hogar y electrónica, farmacias, librerías, tiendas de fotografía, perfumerías, droguerías o floristerías. También tiendas de fotocopias y de instrumentos musicales, academias de formación, talleres de reparaciones, joyerías, textil hogar, jugueterías, alojamientos, anticuarios, centros de fisioterapia o servicios recreativos y culturales como salas multifuncionales o de scape room.

Para los establecimientos la iniciativa se organiza administrativamente en una 'Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada de bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios'.

15 BONOS POR PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS

Cada persona mayor de 18 años podrá adquirir un máximo de 15 bonos. No es necesario que esté empadronada en Pamplona. Se podrán gastar uno o varios bonos en cada compra hasta un máximo de 30 bonos por tique o factura. No se devolverán bonos comprados y no canjeados en los establecimientos participantes dentro de las fechas indicadas de la campaña.

El pago de los bonos se realiza a través de una pasarela de pago electrónico, abonando solo 14 euros por cada bono de 20 euros. Una vez realizada la compra se enviarán los bonos con un código QR a través del correo electrónico u otro formato digital. El bono puede presentarse tanto en el dispositivo móvil en el que se ha descargado como también impreso en papel, siempre que pueda leerse correctamente el QR.

Los bonos se podrán utilizar en compras de valor de precio de venta al público de 20 euros o superiores. Para canjear un bono el total del ticket deberá ser 20 euros o más, para dos 40 euros o más y así sucesivamente. En el caso de que un establecimiento adherido acepte el canje de bonos por importe menor del total del ticket o factura (sea cual sea la diferencia de valor, aunque se trate de una diferencia mínima de céntimos) el Ayuntamiento de Pamplona no tramitará ninguno de los bonos asociados a esa venta. Los dejará en estado de 'incidencia', se tramitarán al finalizar el programa y se pagarán sin priorizar y en todo caso, con el máximo valor de subvención correspondiente según lo pagado por la persona consumidora.