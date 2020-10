Ciriza afirma que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se iniciarán esta legislatura

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha manifestado este jueves que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se iniciarán esta legislatura y ha precisado que está a la espera de la reunión del Consejo de Administración de Canasa, "donde se tomará la decisión de cómo llevar el agua a la Ribera, una decisión que se prevé se tome antes de fin de año".

Ciriza ha ofrecido esta información en el pleno del Parlamento de Navarra, donde ha respondido a una interpelación de Navarra Suma acerca del Canal, del que ha dicho que es "una apuesta por el equilibrio territorial y pretende impulsar la igualdad de oportunidades para el mundo rural".

Según ha continuado, el Canal "pretende también dotar de un factor de producción imprescindible como es el agua". "Es un proyecto clave para mejorar la cantidad, calidad y garantía de los abastecimientos urbanos", ha añadido.

El consejero ha detallado que la zona regable total del Canal de Navarra asciende a 53.125 hectáreas, de las que 22.469 de la primera fase están operativas desde la campaña de riego de 2011. El consumo de agua de 2019 en la primera fase, ha expuesto, se ha elevado a 8,75 hm3.

En relación con la ampliación de la primera fase, con una superficie prevista de 15.275 hectáreas, ha comentado que se encuentran ejecutadas y en explotación 6.367 hectáreas. El consumo de 2019 en esta ampliación es de 28,5 hm3.

Ciriza ha indicado que la ejecución actual de las obras pendientes de la ampliación del Canal se encuentran en proceso de impulsión. "Se está trabajando en la consecución de la total ejecución de Arga 4 Peralta que finalizará para la campaña de cultivos de primavera-verano de 2021", ha dicho.

Además, ha comentado que se está trabajando en el ramal de Ega. "Se encuentran en proceso de revisión y aprobación los proyectos constructivos de Ega 2 y Ega 4 y se encuentra en proceso de constitución de la comunidad de regantes de Ega 4", ha afirmado, para detallar que está muy avanzada la concentración parcelaria de Ega 6.

Según ha dicho, "la construcción de la primera fase del Canal y de parte de la ampliación se traduce en un incremento relevante de la superficie de regadío de Navarra, un aumento de la productividad bruta del agua de riego o menores costes del sistema que generan una situación competitiva". También ha dicho que se traduce en un aumento de empleo en el regadío y en la agroindustria, que podrían generar 7.000 empleos en la zona regable del Canal de Navarra en su conjunto.

Sobre la segunda fase, el consejero ha manifestado que "se han dado bastantes pasos". No obstante, ha dicho que los tiempos de las Administraciones "no son siempre los que nos gustarían". "No podemos avanzar todo lo rápido que quisiéramos", ha comentado.

Ha indicado así que por primera vez en años se ha reunido la comisión de seguimiento y están a la espera de una nueva reunión y del Consejo de Administración de Canasa, "donde se tomará la decisión de cómo llevar el agua a la Ribera, una decisión que se prevé se tome antes de fin de año".

El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha manifestado que le "agrada" y "alegra" que se inicien las obras esta legislatura. Y ha esperado que "cuando termine esta legislatura no tengamos que sacar incumplimientos". Ha añadido que la decisión de la primera fase fue "acertada" y "bien tomada" y "da pie y urge a la construcción de la segunda fase".