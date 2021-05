COCEMFE Navarra insta a vacunar a familiares de menores con discapacidad y a personas con discapacidades orgánicas

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

COCEMFE Navarra, federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, ha instado a las autoridades sanitarias a priorizar en la estrategia de vacunación frente al Covid a familiares que conviven con menores con discapacidad y dependencia, así como personas con discapacidades orgánicas con alto riesgo de contagio y que "se han quedado fuera de la fase actual de vacunación".

Según ha indicado COCEMFE en un comunicado, "se ha comenzado a vacunar a determinados grupos vulnerables, pero aún quedan otros que necesitan ser incorporados de manera urgente como ya se está haciendo en otras autonomías: fibrosis quística, esclerosis, ELA, enfermedades neuromusculares, respiratorias, cardíacas, etc..., así como a familiares que conviven con menores con discapacidad", ha explicado Manuel Arellano, presidente de COCEMFE Navarra.

La federación ha señalado que "Navarra sigue vacunando a los colectivos de pacientes de alto riesgo, aquellos con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones si se contagian de coronavirus, como personas con enfermedades hepáticas, gran dependencia, personas trasplantadas... Un grupo que ha dejado fuera a muchas personas con discapacidades orgánicas de gran vulnerabilidad frente al contagio, incluidas ya en otras estrategias autonómicas al comprender su alto riesgo".

Arellano ha indicado que algunas personas con enfermedades neuromusculares, ELA, fibrosis quística... sí han sido vacunadas, pero por tratarse de grandes dependientes o personas de edad avanzada. Sin embargo, ha añadido, "el resto de personas afectadas por estas patologías se han quedado sin vacuna cuando también son vulnerables a un posible contagio", por lo que ha pedido su incorporación en la próxima actualización de la estrategia de vacunación.

Es el caso, por ejemplo, de las personas con enfermedades neuromusculares, ha incidido Irene Aspurz, de la asociación ASNAEN. "Muchos pacientes con atrofia muscular espinal, miastenia o distrofias musculares, entre otras, presentan debilidad muscular toráfica, problemas respiratorios y afectaciones cardiacas, lo que les coloca en una vulnerabilidad mayor frente al coronavirus. Necesitan ser protegidos cuanto antes, más aún cuando están más expuestos al virus al acudir frecuentemente los centros sociosanitarios o al necesitar apoyo de terceras personas en sus actividades cotidianas", ha comentado.

Asimismo, COCEMFE Navarra reclama una solución "urgente" para los menores de 16 años con discapacidad (la vacuna se administran a mayores de esa edad), que pasaría por la vacunación de sus familiares más directos. "Se vacuna a los equipos profesionales que les atienden en residencias, pero no a quienes les cuidan de forma no profesional en casa, pese a mantener un contacto estrecho. Esta situación conduce a la infancia con discapacidad a una doble vulnerabilidad ya que no pueden acceder a la vacuna y tampoco quienes les cuidan", explica Arellano, quien insta a vacunar a padres y madres, "para garantizar al máximo su salud mientras los criterios sanitarios no les permitan ser vacunados".