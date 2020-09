Exdirectivos de Osasuna eluden la cárcel tras llegar a un acuerdo con Hacienda y la Fiscalía por los impagos del IVA y el IRPF durante cuatro años

Ocho exdirectivos de Osasuna y el propio club, personado en la causa como persona jurídica, han ratificado esta mañana en la Audiencia Provincial de Navarra el acuerdo alcanzado con la Hacienda foral y la Fiscalía que les permite eludir la prisión a cambio de elevadas multas económicas y penas que van hasta los 28 meses de cárcel en el caso de algunos exmandatarios del club rojillo, que sin embargo no entrarán en la cárcel. De esta no se celebrará el juicio de la segunda parte del conocido como "caso Osasuna', que en una primera parte llevó a la cárcel a varios exdirectivos por amaño de partidos y el pago de primas a terceros por ganar.

El club y diez exdirectivos y exempleados estaban acusados por las cuotas supuestamente defraudadas en el pago del IVA e IRPF en los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014. Según el informe presentado por los peritos, en concepto de IVA la Hacienda navarra dejó de ingresar 1.382.460 euros en 2010, 1.093.242 euros en 2011, 1.867.700 euros en 2012 y 704.383 euros en 2013. Respecto al IRPF, los peritos establecen las subsiguientes cantidades: 1.280.753 euros en 2010, 547.451 en 2011 y 572.214 euros en 2012. El fiscal reclamaba penas desde 8 años y 9 meses hasta 15 años y 9 meses de prisión para los exdirectivos del club y multas por valor total de hasta 22 millones para cada uno.

Lejos de esas cifras, el acuerdo contempla una multa para Osasuna de 1,4 millones y 45 meses sin poder tener subvenciones, ayudas e incentivos fiscales, así como penas para los ocho directivos de entre 16 meses de prisión y 28 meses. En concreto aceptan 16 meses Juan Pascual, José Manuel Purroy, Ángel Vizcay, Sancho Bandrés, Txuma Peralta y Manuel Ganuza, mientras que Patxi Izco, 22 meses y Archanco, 28. Además deberán hacer frente a multas equivalentes al 45 por ciento de la cantidad defraudada en los delitos aceptados. Asimismo, se retiran todos los cargos para el exdirector general de Osasuna José Gómez y el excontable Tomás López.

El presidente de Osasuna, contento por el acuerdo

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha manifestado, a la salida, a los medios de comunicación que está "contento" porque "lo importante es ir terminando estos procesos judiciales por el nombre de Osasuna y que solo hablemos de que le ganamos al Cádiz o que hemos fichado a no se quien". "Es lo que le interesa al club", ha dicho.

Ha explicado, a preguntas de los periodistas, que los días previos podían "surgir las tentaciones" de no haber firmado el acuerdo, "pero las malas tentaciones hay que quitarlas de la cabeza, no tiene ningún sentido porque el no acuerdo de este tema hubiera perjudicado el acuerdo de Osasuna". "La experiencia dice que hay que buscar lo mejor para el club y si además se benefician otras personas, pues tanto mejor", ha apuntado.

Sabalza ha añadido que el hecho de no tener ahora ayudas económicas unos meses "supone un perjuicio para el club bastante grande, lo que pasa que todavía eso no está, ahora tiene que hacerse la ejecución de la sentencia y en ese momento se verá lo que el club puede hacer; cuando se ejecute nosotros actuaremos en defensa de los intereses de Osasuna".