Unión del Pueblo Navarro (UPN) no acudirá al acto “abierto” que el PP ha convocado en Madrid el domingo 24 de septiembre, en las vísperas de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, contra la negociación entre el PSOE y Sumar y el independentismo por una ley de amnistía. Los regionalistas insisten que en la reunión que Esparza y Feijóo mantuvieron la semana pasada en la sede de la calle Génova, en la que Esparza garantizó el apoyo de UPN a la investidura de Feijóo, no se les invitó a ese acto a pesar de que el PP aseguró en un comunicado que al término del encuentro “Núñez Feijóo invitó a Esparza a sumarse al gran acto por la igualdad de los españoles que el PP organizará en Madrid el último fin de semana de septiembre, justo antes de la sesión de investidura”.

“El acto es del Partido Popular y, por lo tanto, entiendo que acudirá el Partido Popular. Nosotros no vamos a ir a un acto del PP”, ha señalado el presidente de los regionalistas navarros, Javier Esparza, a preguntas de este periódico. Esparza, ha puntualizado que “otra cosa es la manifestación que hay convocada en octubre en Barcelona”, evento al que según ha apuntado analizarán en próximas fechas si acudir o no. “Es evidente dónde estamos. Somos contrarios a una amnistía, para que no le queda ninguna duda a nadie. Conceder la amnistía es prostituir la Constitución y el Estado de Derecho”, ha solemnizado el presidente de UPN.

Pese a desmarcarse de este acto organizado por el PP, desde UPN reiteran su compromiso de apoyar con su único diputado en el Congreso, Alberto Catalán, a Feijóo, a pesar de que previsiblemente no contará con los apoyos suficientes para prosperar.

Asimismo, en UPN aseguran no sentirse incómodos con el discurso que el PP lleva semanas reivindicando de la “igualdad de todos los españoles” al entender que no es contrario a la defensa del fuero navarro, régimen que precisamente diferencia a Navarra del resto de comunidades del Estado. Sin ir más lejos, este mismo lunes UPN ha votado a favor de una declaración institucional presentada por el PP en el Parlamento foral, que no ha salido adelante por carecer del apoyo de los grupos que forman el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu, en defensa de “la igualdad entre españoles”.

Desde la formación regionalista defienden que esa igualdad entre españoles “viene recogida” en la Constitución, “al igual que el Amejoramiento del Fuero (el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas)”, y no consideran por tanto que ese discurso sea contrario a la defensa de la “singularidad” de Navarra como única comunidad foral del territorio.

Tampoco comprometería el voto favorable de UPN a la investidura de Feijóo un hipotético apoyo de Vox, partido que es contrario al régimen foral de Navarra y que defiende la eliminación de las comunidades autónomas. Desde UPN aseguran que cumplirán con el compromiso que adquirieron con el presidente del PP, antes incluso de la campaña electoral.