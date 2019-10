La ultraderecha ataca con pintadas la redacción de la revista feminista Pikara en Bilbao y el barrio responde con grafitis antifascistas

Ante esta situación, las periodistas han realizado un llamamiento a los vecinos y las vecinas del barrio bajo el nombre de "no pintamos el fascismo, lo pasamos por encima" para que pinten sobre los mensajes de odio e insultos "Con esto han atacado a la prensa, a la libertad de expresión y a la democracia", afirma Andrea Momoitio, redactora de Pikara En menos de una hora, los insultos han sido cubiertos por mensajes positivos y de apoyo en los que se podía leer: "Diosas", "frente al fascismo, periodismo" o "bailamos sobre vuestro odio" No quieren calladitas, obedientes y sumisas, pero no nos vamos a callar, no tenemos miedo. Nos han quitado tanto, que nos han quitado hasta el miedo", asegura Irantzu Varela