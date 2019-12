Ataúdes, alambradas y pancartas para denunciar la situación de los migrantes en Bilbao

"Cuido de vuestros mayores y no tengo contrato ni padrón", "10 años de mantero y sigo sin papeles" y "No me dejáis traer a mis hijos" son algunos carteles que han portado mientras desfilaban al grito de "La ley de Extranjería mata cada día" Ongi Etorri Errefuxiatuak ha denunciado que la ley de Extranjería supone "sufrimiento y muerte para las personas" y ha subrayado que, una vez que han llegado los migrantes, "nuestras leyes no ayudan a una integración y a una vida digna"