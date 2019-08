Los diputados cántabros cobran los 1.100 euros al mes por gastos hasta cuando el Parlamento cierra por vacaciones

Los diputados cántabros cobrarán gastos por una actividad parlamentaria inexistente el próximo mes de agosto, mes considerado tradicionalmente inhábil y en el que la Cámara cierra por vacaciones.

Los 35 representantes autonómicos cobran aparte los gastos derivados de su actividad parlamentaria incluso en el mes de agosto, en que no hay actividad, como así se constata en la agenda del Parlamento en la que no hay acto de ningún tipo desde el 19 de julio pasado y no hay previsión para el mes próximo. Esta práctica no es exclusiva de Cantabria y lleva tiempo aplicándose. Se realiza también en las cámaras del Parlamento español y en buen número de parlamentos autonómicos.

Los períodos ordinarios de sesiones en la Cámara cántabra no duran todo el año. Suelen prolongarse de febrero a junio y de septiembre a diciembre, quedando tres meses en los que la actividad, bien es muy baja, como enero y julio, bien inexistente, como en agosto. En enero y julio pueden darse reuniones de los órganos parlamentarios, e incluso de las comisiones y plenos como ha ocurrido recientemente durante el proceso de constitución de la nueva Cámara salida de las elecciones de mayo. Pero en agosto la actividad es nula.

Los diputados cántabros cobran por su dedicación o responsabilidad y también por los gastos inherentes a su actividad (desplazamientos, comidas, alojamiento), pese a que buena parte reside en la capital y pese a la reducida extensión geográfica de la Comunidad Autónoma. Sea como fuere, por gastos reciben un complemento mensual de 1.099,69 euros, por encima del salario mínimo recientemente incrementado por el Estado, que se sitúa en los 12.600 euros anuales, 1.050 euros mensuales si se prorratean las 14 pagas.

Retribuciones de los diputados cántabros en 2019. | PARLAMENTO DE CANTABRIA

Las retribuciones en el Parlamento de Cantabria se estructuran básicamente en dos epígrafes: la retribución en sí misma, que se cobra en 14 pagas; y una indemnización por gastos, que se cobra en 12 pagas. Los cobros de las retribuciones dependen del grado de dedicación que tenga el diputado de a pie (parcial o absoluta) y si es portavoz, miembro del órgano de control (Mesa) o presidente.

Sin embargo, el cobro por gastos es de 13.196,28 euros, 1.099,69 euros al mes, incluido el mes de agosto en los que no debieran producirse este tipo de gastos. La única excepción, al alza, es la de los diputados adscritos a la Mesa del Parlamento, que cobran 1.500 euros más al año (14.641,80 euros).

Un diputado cántabro con dedicación absoluta cobra este año 46.607,28 euros anuales, incluida la indemnización por gastos. Un diputado con dedicación parcial, 32.299,84 euros. Los diputados que solo cobren indemnización por gastos, 13.196,28 euros. El senador autonómico, lo mismo. Los miembros de la Mesa, 61.249,08 euros. Los portavoces, 66.497,92. El presidente del Parlamento cobra 71.26,46 euros, si bien el actual ocupante de este órgano unipersonal, Joaquín Gómez, ha renunciado a su sueldo por incompatibilidad con la prestación que recibe.

Nueve diputados cobrarán el paro

Además, nueve exdiputados cántabros están tramitando el cobro de una indemnización por cese, una especie de paro para parlamentarios, que no cotizan como el resto de los trabajadores para esta contingencia pero que ven cubiertas sus necesidades en caso de no encontrar empleo durante dos años.

El Parlamento de Cantabria incrementó esta partida hace meses con este fin. Si en 2015, al inicio de la legislatura anterior, había una partida de 12.000 euros, en 2019, al término de la legislatura, la partida se disparó hasta los 85.000 euros, lo cual daría para pagar cinco cuantías máximas y cuatro dependiendo de los años en que se haya estado en el escaño, pero nunca por debajo de los dos años. También deben haber ejercido el cargo con dedicación exclusiva.

El Parlamento informó que actualmente hay nueve exdiputados que pueden acogerse a esta indemnización por cese, aunque depende de que ninguno de ellos encuentre trabajo, ya que una de las condiciones es la incompatibilidad entre la percepción de la indemnización y disponer de otros ingresos. También deben de apuntarse al desempleo y presentar en la Cámara una carta de paro. No han sido facilitados los nombres de los diputados cesantes que pudieran acogerse a este programa, apelando la Cámara a la protección de datos.

En la pasada legislatura cuatro diputados cobraron una percepción mensual equivalente al paro: uno de ellos capitalizó toda la indemnización para montar un negocio y los otros tres cobraron mensualmente entre 1.110 y 1.400 euros. Esta es una iniciativa que se desarrolla también en otras cámaras como las Cortes españolas.