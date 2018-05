El juicio por el amaño del Congreso del PP cántabro queda visto para sentencia con serias sospechas sobre su limpieza

El juicio por el presunto amaño en el Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que investiga las supuestas irregularidades llevadas a cabo por parte de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga en el cónclave interno en el que consiguió la victoria por tan solo cuatro votos de diferencia frente al entonces líder del partido, Ignacio Diego, ha quedado visto para sentencia dejando "serias sospechas" sobre la "limpieza" y la "transparencia" en la que se produjo ese proceso.

En la vista oral celebrada el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander a raíz de dos demandas que piden la nulidad de ese Congreso celebrado el 25 de marzo de 2017 han participado como testigos cerca de una docena de afiliados y cargos del PP, que han relatado distintas incidencias y han expuesto su experiencia como miembros activos del partido, trasladando ante la jueza situaciones "excepcionales" que pueden llevar incluso a tumbar a la actual dirección.

Sin embargo, y pese a la expectación creada, el testigo estrella del caso ha declarado a puerta cerrada para preservar su intimidad. Así lo ha solicitado el abogado que representa al Partido Popular, con el visto bueno de todas las partes, lo que ha impedido que los medios de comunicación estuvieran presentes mientras prestaba testimonio Miguel López Miguel, conocido popularmente como 'Miguelín'.

Este militante de Laredo se convirtió en un personaje relevante de esta investigación después de que los partidarios del expresidente Ignacio Diego denunciaran mediática y judicialmente que "había sido utilizado de forma vergonzosa" para abonar el pago atrasado de las cuotas de 511 personas en total, permitiendo de esta forma que esos afiliados estuvieran al corriente de sus obligaciones como exige el reglamento y pudieran participar por tanto en las votaciones, "algo que habría podido decantar la balanza dado lo ajustado del resultado final", según los demandantes.

Lo que ha quedado acreditado en el juicio, -aunque su declaración no haya sido pública, sí por las conclusiones de los letrados- es que Miguel López, que tiene una discapacidad, no realizó esas transferencias llevadas a cabo desde una cuenta bancaria abierta a su nombre para tal efecto, que él no aportó esos más de 9.000 euros que se pagaron al PP en concepto de cuotas atrasadas y que tampoco conocía a la inmensa mayoría de las personas a las que se imputaron esos pagos a través de su DNI.

Al tiempo, los abogados de la acusación han revelado que ese dinero llegó a la cuenta de 'Miguelín' no por parte de los militantes a los que posteriormente se consideró aptos para votar en las primarias, sino desde diferentes transferencias bancarias o ingresos en metálico realizados por altos cargos del PP cercanos a Buruaga o familiares directos de la ahora presidenta, como su marido o su hermano.

Entre las personalidades públicas que hicieron aportaciones económicas a esa cuenta está la actual secretaria general del Partido Popular de Cantabria, María José González Revuelta; el diputado y portavoz de la actual dirección de los populares cántabros, Íñigo Fernández, o la diputada y presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Cantabria, Isabel Urrutia, así como el marido de esta última, íntimamente ligados todos ellos a Buruaga.

Además, los letrados de la acusación, basándose en los informes aportados por el Banco Santander y por Telefónica, han considerado relevante que muchos de estos pagos se realizaran desde lugares tan dispares como la propia sede del PP de Cantabria, la sede del PP de Madrid o el Parlamento de Cantabria, además de mediante algunos ingresos en metálico en los que detectan "falsificación de firmas" y "suplantación de identidad", extremos todos ellos que descartan que fuera el propio Miguel López quien manejara esa cuenta.

"Ha sido una maniobra urdida por miembros de la candidatura ganadora de forma burda y grosera. Se trata sencillamente de un contubernio en el que se ha utilizado a Miguel López como mera comparsa, como una persona manipulable y vulnerable, como una pantalla, como él mismo ha reconocido. Con estas maniobras se alteró el resultado electoral y la finalidad estaba clara", ha sostenido durante su última intervención uno de los abogados de la parte demandante.

En esta misma línea se ha pronunciado el otro abogado de la acusación, que ha recordado que la comisión organizadora del Congreso descartó tomar ninguna medida como consecuencia del pago masivo de cuotas a través de esa cuenta basándose en un supuesto informe de los Servicios Jurídicos de Génova que, sin embargo, "no se ha aportado como prueba en este juicio ni se ha hecho público en ningún momento".

También ha detallado que de los 511 pagos realizados por la cuenta atribuida a 'Miguelín', tan solo 193 eran de afiliados de Laredo, donde reside el testigo, mientras que había representantes de 25 municipios distintos, se realizaron 4 pagos duplicados y 16 cuotas de personas que ni siquiera militaban en el Partido Popular. Del total, casi un centenar fueron compromisarios y participaron en la votación final que dio una pírrica victoria a Buruaga, en una elección en el que participaron alrededor de 900 personas.