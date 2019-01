Tenemos un año enterito para gastar. Eso es un capital. Es un buen momento para ser optimistas, así que seámoslo a fondo y pensemos que tenemos unos cuantos años para gastar. ¿Cómo puede ser el futuro?

Doris Day cantaba 'Qué será, será'. Era una niña que preguntaba a su madre: "Will I be pretty? Will I be rich?"

Hay varios procedimientos para imaginar un futuro posible. Uno es hacer proyecciones a partir del pasado, de lo que sabemos con seguridad. Por ejemplo, si nos subimos a un tren en Santander y tres horas después estamos en Palencia, podemos calcular que en seis horas más llegaremos a Madrid. Este tipo de predicciones no suele ser muy exacto; en este ejemplo el resultado es mejor que la previsión: en dos horas más estamos en Chamartín. Pero en otros aspectos puede ser mucho más inexacto, porque la realidad en general no solo no va a la velocidad prevista, sino que además ni siquiera circula por un carril establecido.

Pero es un método en el que creemos intuitivamente, y muchas veces funciona. Aplicándolo a mansalva podemos imaginar futuros variados. Por ejemplo, sabemos que la bahía de Santander tiene menos de la mitad de la capacidad que tenía en el siglo XVIII: hemos ido «ganando» tierra firme al agua. Si proyectamos al futuro ese movimiento, nos encontramos con que dentro de poco podremos pasar a Pedreña o al Puntal dando una cambolita desde la machina.

Por otro lado, cuando empecé a afeitarme las maquinillas tenían una cuchilla. A algún ingeniero se le ocurrió la brillante idea de ponerles dos paralelas; todavía recuerdo los anuncios de la tele explicando la eficacia del artilugio así modificado: la primera hoja engañaba al pelo de la barba, «venga hombre, sal un poco para afuera a lucirte», y cuando el incauto obedecía venía la segunda y ¡zas!, un afeitado verdaderamente apurado, sí señor.

Pero el progreso en las técnicas de afeitado no tiene por qué detenerse, como el acoso a la bahía, y tiempo después a otro ingeniero se le ocurrió ponerle una tercera hoja a la maquinilla. Se suceden nuevas promociones de ingenieros y vamos ya por seis hojas en cada cabezal, una de ellas apuntando en dirección contraria a las otras cinco. No hace falta decirlo: los cabezales son cada vez más caros.

Así que en un futuro es probable que las maquinillas dispongan de 27 cuchillas que nos dejarán la cara como recién estrenada y que costarán una fortuna. Que podremos pagar sin problemas gracias a lo que nos vamos a ahorrar en Los Reginas.

Doris Day creció, se enamoró, y le preguntaba a su amor: "What lies ahead? Will we have rainbows day after day?"

Pero si en lugar de recurrir a nuestra experiencia como fuente de predicción y hacemos caso a la gente que estudia, a los científicos que pueblan las mismas universidades que fabrican generaciones de ingenieros para la cosa de las maquinillas, nos encontramos con un futuro muy distinto: el hielo de los polos se funde, el nivel del agua del mar sube en consecuencia, y entonces a la bahía le pasa lo contrario que en la proyección anterior: crece. Adiós a las cambolitas y al ahorro en pedreñeras. Pero, sabiéndolo, podemos invertir con buenas expectativas: podemos comprar terreno o viviendas en el Cabildo de Arriba, que entonces será primera línea de playa. Me parece que alguien ya ha apostado por este futuro y está en ello.

Doris Day siguió creciendo, y ahora tiene hijos que le preguntan: "Will I be handsome? Will I be rich?"

Los dos colectivos más numerosos y activos de Santander son los poetas y los jubilados. El equilibrio de la vida en la ciudad depende de que el peso de ambos sea equivalente. Pero los dos grupos son muy distintos: de ellos, el único que trae dineros es el de los jubilados. Además, producir un pensionista requiere muchos años de cotización, mientras que la elaboración de poetas es baratísima: no hace falta ni que terminen la ESO. Si añadimos a esto que los jubilados tienen cierta tendencia a morirse en un plazo no lejano, queda claro que se precisa la importación regular de ejemplares de regiones próximas para mantener el equilibro deseable. Pero…

Una tercera fuente habitual para las previsiones, además de nuestra experiencia y de los informes de los científicos, la proporcionan los economistas. Si hacemos caso de la información del Instituto Nacional de Estadística, explicada en «El gráfico que demuestra que el norte de España vive de las pensiones», tenemos un tercer apunte de cómo va a ser el futuro por aquí: nos quedamos con los poetas, sin otro colectivo que pueda plantarles cara, porque tampoco las regiones vecinas van a disponer de jubilados.

Qué será, será… Las preguntas cambian. La respuesta, no: The future’s not ours to see. Aquí se presentan tres sugerencias; elija usted la que más le guste. O, mejor todavía, invente una propia y compártala: no hay quien arregle el pasado, pero si nos ponemos todos de acuerdo en un modelo de futuro podemos convertirlo en realidad.

Y, en cualquier caso, se lo deseo muy feliz, no faltaría más.

Notas:

1. La referencia a la capacidad de la bahía está tomada del libro 'Molinos de mar en Cantabria', de María Ángeles Gómez Carballo y Luis Azurmendi Pérez.

2. Doris Day aparece en este artículo por exigencias del guion, pero puede que usted sospeche que no soy bueno. Es cierto, me quité de las rubias hace mucho.