La PAH vuelve a registrar la Ley de Vivienda en el Parlamento y confía en PSOE y PRC para su pronta tramitación

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander ha vuelto a registrar este martes en el Parlamento de Cantabria la Proposición de Ley para el Derecho a la Vivienda que en la pasada legislatura fue admitida a trámite en la Cámara con los votos a favor de PRC, PSOE y Podemos y con la abstención del PP, pero cuya tramitación quedó paralizada con la finalización de la legislatura y la convocatoria de elecciones autonómicas.

Así pues, con el acto llevado a cabo este martes, el colectivo reclama a los diferentes grupos que inicien la tramitación de esta norma en los primeros días de septiembre, de forma que vuelva al Parlamento para su debate y que "Cantabria disponga de una ley que garantice el derecho a la vivienda de manera urgente".

Tras reunirse a lo largo de la mañana con los representantes de los cuatro grupos, la PAH se muestra "optimista" y confía en que PSOE y PRC se comprometan con la ley para que pueda salir adelante en los próximos meses. En la reunión con el Grupo Socialista, su portavoz Noelia Cobo ha trasladado a la PAH que su posición es favorable a la presentación de la Ley en la primera semana de septiembre y que este miércoles se reunirá con la directora general de Vivienda para confirmarlo. "Desde PAH Santander se entiende que, si en la pasada legislatura la registraron y votaron a favor, no debe haber ningún inconveniente en volver a registrarla lo antes posible", sostienen.

Por su parte, en el encuentro con el Grupo Regionalista, la vicepresidenta del Parlamento, Emilia Aguirre, y el senador José Miguel Fernández han expresado que que "no ha ocurrido nada para que cambien de postura respecto al 11 de febrero", fecha en la que la Cámara autonómica inició la tramitación de la norma en la pasada legislatura. Así pues, a primeros de septiembre el grupo parlamentario se reunirá y tratará la petición de registrar la ley ya que, tal y como han manifestado, están "de acuerdo en que es necesaria".

Por contra, las reuniones con PP y Ciudadanos, según informa la PAH, no han sido tan esperanzadoras. Y es que ambos grupos se han mostrado reacios a participar en el registro del texto, por lo que el colectivo antidesahucios deduce que votarán en contra del mismo. La secretaria general del PP, María José González Revuelta, y el diputado Roberto Media han trasladado que no van a participar en el registro del texto que promueve la Plataforma y que, "estando de acuerdo en lo fundamental de la ley y en que es necesaria, trabajarán en los trámites parlamentarios y consultarán a los juristas".

Asimismo, la PAH ha mantenido un breve encuentro con Rubén Gómez y Diego Marañón, ambos del partido naranja, cuyo mensaje ha sido que "no van a presentar una ley que no ha sido redactada por ellos". "A la PAH no le sorprende que, una vez más, Ciudadanos dé la espalda a las familias y que no aproveche la oportunidad de 'subirse al tren' de las políticas sociales", sostienen desde el colectivo, al tiempo que espera que "reconsideren su posición y no supongan un obstáculo para que se tramite una ley tan necesaria".

Finalmente, la PAH subraya que "va a velar y a continuar presionando" para que la norma salga adelante, porque "todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria, porque las familias no pueden seguir esperando mientras los políticos ponen parches, porque no es una ley cualquiera, es una ley que reconoce el derecho subjetivo y el carácter social de la vivienda, que implementa mecanismos para que se cree un parque público de vivienda, para combatir la pobreza energética y porque lucha contra la exclusión social". "Y, sobre todo, porque hay vidas en juego", sentencia.