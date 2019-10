Ayuntamiento impone una sanción de 15.025 euros a promotores del fallido concierto de David Guetta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado imponer una sanción de 15.025 euros a las empresas Delfuego Booking SL y Heart of Gold Producciones SL por el fallido concierto de David Guetta, que tenía que celebrarse el 28 de julio de 2018 en la campa de La Magdalena y que se suspendió sobre la marcha por la incomparecencia del artista.

Tras el fallido evento, el Consistorio inició dos procedimientos, uno en base a la Ley de Espectáculos y otro por el incumplimiento eventual de la Ley de Consumo y, en este último, es a través del que se impone a las dos empresas la sanción de 15.025 euros por infracción muy grave y se les requiere la devolución del importe de un total de 130 entradas, que sólo corresponden a las personas que reclamaron a través del servicio de consumo del Ayuntamiento, y que ascienden a 7.248 euros.

"Esa cantidad corresponde a los titulares que han podido probar que habían adquirido las entradas", ha detallado el portavoz del equipo de Gobierno municipal (PP-Cs), Javier Ceruti, este martes en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de esta semana.

No obstante, el Ayuntamiento ha determinado que no procede la indemnización por daños y perjuicios a los afectados por la cancelación del concierto que también reclamaron ante la administración local la devolución de gastos asociados a la asistencia al evento, como gastos de desplazamiento o alojamiento, porque "no han quedado acreditados suficientemente". "Pero tiene otras vías abiertas para reclamar estos gastos", ha indicado el edil.

Frente a la resolución aprobada por el Consistorio, Ceruti ha señalado que las empresas sancionadas pueden recurrir y, cuestionado por cómo espera el Ayuntamiento que Delfuego Booking y Heart of Gold Producciones paguen la sanción cuando ambas están en concurso de acreedores, el concejal ha apuntado que "será deuda en la masa concursal".

OTROS ACUERDOS

En cuanto al resto de acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 251.629 euros para el pago de facturas a empresas de limpieza, teléfono o del centro canino Parayas, entre otras.

En contratación se han adoptado seis acuerdos. Se ha aprobado el expediente para contratar las obras de acondicionamiento y pavimentación de un tramo de la calle Peña Labra, entre la calle Concejo y el puente de Feve, y que saldrá a licitación por 336.906 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

También se ha aprobado la ampliación del contrato suscrito con Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas para el servicio de mantenimiento integral, conservación y reparación de la red semafórica, mantenimiento y explotación de la sala de control, cámaras de televisión y elementos varios del sistema de control centralizado, por la instalación de una red semafórica en el cruce de la calle Héroes de la Armada con el Barrio Pesquero.

Además, se ha aprobado la ampliación del contrato con Zardoya Oti para el mantenimiento de ascensores y montacargas, al incluirse el ascensor del centro cívico de Cazoña que hasta ahora estaba incluido en el contrato de la obra. También se autorizado un modificado de la obra de reordenación y pavimentación de los barrios San Francisco y San Luis, que no podrá superar el 5% del presupuesto de la actuación, que fue adjudicada por 2,26 millones.

Asimismo, se ha modificado el inventario de los puntos de luz conectados a la red pública, que suman 22.000, y se ha dado cuenta de dos contratos menores adjudicados en agosto: uno para la construcción de un bosque didáctico en el colegio Vital Alsar por 24.895 euros, y otro para contratar la seguridad para el traslado de los fondos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo al depósito en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, por 8.250 euros.

NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS

En el área de compras, se ha aprobado el expediente para el suministro de autobuses híbridos para el TUS, con un presupuesto máximo de 2.359.500 euros. Mientras que en el área de Fomento se ha dado luz verde a la hoja de aprecio propuesta por Urbanismo en el expediente de expropiación forzosa para la apertura de la calle Miguel de Unamuno, perpendicular a la Bajada del Caleruco. Se expropiarán dos fincas, una por 50.328 euros en la Bajada del Caleruco 2 y otra por 14.806 euros en General Dávila 316-318.

En Urbanismo, se ha aprobado de forma inicial la delimitación de una unidad de actuación el entorno de la S-20, a propuesta de Robera 2000 SL; en Cultura se ha concedido una subvención nominativa de 6.000 euros al Gremio de Editores de Cantabria; y en Servicios Sociales, se ha aprobado encargar a Santurban la prestación de un servicio de atención especializada en materia de igualdad de oportunidades y la concesión de una nueva partida de becas de guardería por importe de 60.324 euros.

En Innovación, se ha aprobado que Santander participe en el programa europeo TOKEN, que se desarrollará de enero de 2020 a diciembre de 2022; mientras que en Movilidad Sostenible se ha aprobado convocar en la Oferta de Empleo Público de 2019 dos plazas de conductor de autobús que están vacantes y un convenio de colaboración con ADIF Congresos SL para entregar 250 tarjetas de transporte para asistentes al XII Congreso Nacional de Errores Congénitos del Metabolismo, que se celebrará del 16 al 18 de octubre.