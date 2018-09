La Campa asegura que Guetta no ha devuelto aún 321.000 euros de la deuda total, que cifra en 525.000 euros

La organización de los conciertos de La Campa ha asegurado este jueves que David Guetta no ha devuelto aún 321.000 euros del total de la deuda económica, que cifra en 525.000 euros. Según la UTE, el dj francés, en contra de lo dicho por éste en sus últimas declaraciones, no ha devuelto el caché en su totalidad sino que "de 250.000 euros ha devuelto 204.000 euros".

En un comunicado, la UTE ha añadido que Guetta "no ha pagado los gastos de producción técnica y logística inherentes y exigidos en su contrato que ascienden a 275.000 euros, gasto asumido previamente por la organización para tener lista la complicada puesta en escena de artista", lo que requirió 48 horas de trabajo de un equipo formado por 75 técnicos y operarios.

La Campa sale así al paso de las declaraciones que Guetta realizó ayer en una rueda de prensa en Madrid al ser preguntado sobre el concierto que canceló en julio en Santander alegando un problema técnico en el avión privado que debía traerlo desde Moscú.

A pesar de la cancelación del concierto, no se ha devuelto el importe de las entradas a quienes las compraron ante la 'batalla legal' que se ha iniciado entre La Campa y Guetta por la cantidad que debe devolver el DJ tras la cancelación, un conflicto legal que se resolverá en Londres.

En la rueda de prensa que ofreció en Madrid el miércoles con motivo de la presentación de su nuevo álbum, y preguntado sobre el anuncio de la promotora de que todavía no había devuelto la totalidad de su caché, Guetta aseguró que "no es verdad" y afirmó que era "ridículo". Además, aseguró que no tiene "problema en ir a los tribunales" para dilucidar esta cuestión.

Además, Guetta defendió que cancelar conciertos no es su "estilo" pero insistió que en, el caso de la de Santander, el avión "no funcionaba". "Esperé dos, tres y cuatro horas, pero no pudo ser", añadió.

Tras estos comentarios, La Campa ha subrayado que el artista no ha entregado a la promotora del concierto "ningún documento" que acredite el fallo de su avión. "David Guetta viaja con una de las mejores compañías de jets privados del mundo: Goodwills. Uno de los servicios que ofrece es vuelos urgentes en cualquier lugar del mundo. Es habitual en esta compañía tener aviones de refuerzo o apoyo", ha dicho La Campa.

Además, la UTE ha apuntado que, cuando se produjo este supuesto fallo, Guetta se encontraba enun aeropuerto exclusivo para jets privados en Moscú.

Por todo ello, ha insistido en que "Guetta no ha cancelado su concierto justificadamente. No ha asistido al lugar donde se le esperaba", ha señalado.

Al margen de este tema, la organización del evento ha explicado que, en lo concerniente al concierto de Guetta, ha actuado "de buena fe", primero asumiendo "todas las exigencias" del artista --"que no han sido pocas", añade-- y después, "intentando salvar hasta el último momento la actuación del mismo".

Ha explicado que la UTE está integrada por dos promotoras de conciertos de Santander y Madrid, la empresa cántabra Delfuego Booking y la madrileña Heart of Gold, "con una larga trayectoria profesional en la industria de la música española".

Y ha asegurado que tiene un documento explicativo con toda la cronología de lo socedido en la que, según dice, el artista "nunca cancela su actuación sino que va retrasando su llegada hasta que es imposible actuar".

La Campa ha afirmado que el "incumplimiento de estos pagos" por parte del artista ha dejado a ambas empresas en una situación de "extrema dificultad" tanto financiera --ya que los afectados exigen "gastos muy superiores" al precio de la entrada, e incluyen los generados por estancia, transporte o daños morales-- como "reputacional", con artículos y comentarios en las redes sociales sobre la "dudosa actuación" de los empresarios.

REQUERIMIENTO

La Campa ha apuntado en su comunicado de este jueves que la organización ha eviado a través de sus abogados un requerimiento formal no solo de resarcimiento económico sino moral para los promotores, fans y a la ciudad de Santander.

Y ha garantizado que "tan pronto" obtenga el reintegro del caché del artista, los gastos de producción del evento que fueron exigidos por Guetta y el resto de los "graves daños y perjuicios causados" comenzará el proceso de devolución de entradas "en los términos que legalmente correspondan".

Además, ha señalado que ha habilitado en su página web, www.lacampasantander.com , un apartado para los afectados para cursas las pertinentes y potenciales reclamaciones en el correo reclamaciones@lacampasantander.com, en la que se atenderá personalmente cada caso.