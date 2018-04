PP y González aprueban expediente por derrumbe de Sol y oposición critica que faltan responsables

El Pleno de la Corporación Municipal de Santander ha aprobado este jueves la resolución del expediente por el derrumbe parcial del edificio número 57 de la calle del Sol que, elaborado por los técnicos municipales, el equipo de Gobierno (PP) ha llevado al Pleno y ha sacado adelante con el apoyo del concejal no adscrito y exrepresentante de Cs David González.

Pero se ha aprobado entre las críticas del resto de la oposición, que considera que no se han depurado las responsabilidades políticas o administrativas que pudo haber en el siniestro. "La resolución no es eficaz porque no depura todas las responsabilidades", ha dicho el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, mientras que el socialista, Pedro Casares, ha enfatizado que es un expediente "a medias" y que "los vecinos quieren saber la verdad".

A pesar de esas críticas, PSOE, PRC, IU y los no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva se han abstenido y no han votado en contra para no retrasar las sanciones incluidas en el expediente a la sociedad promotora, al director de las obras y a la empresa contratista, y solo la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez-Barnuevo, ha votado en contra, pero todos han opinado que "hay muchas responsabilidades políticas" que se "quieren tapar" con esta resolución.

Así, varios de los portavoces y concejales han apuntado directamente, como ya han hecho anteriormente, al concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, por la rapidez con la que se concedieron las licencias y por la "falta de control" de la ejecución de las obras que se llevaban a cabo en el local Masters cuando se produjo el derrumbe.

Precisamente él ha sido el encargado de defender la resolución del expediente y ha acusado a la oposición de haber utilizado "esta desgracia" del derrumbe parcial del edificio de Sol, que tuvo lugar el 19 de julio, hace más de nueve meses, únicamente "con el empeño de hacer daño político a cualquier precio". "Han utilizado una desgracia para tener una pieza política en su cacería", ha añadido Díaz.

El concejal Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha defendido la labor desarrollada por los técnicos y funcionarios municipales en este expediente y cuyos trabajos desde que se produjo el derrumbe, ha reivindicado, como "un verdadero ejemplo de actuar con transparencia".

"El expediente lo elaboran los funcionarios no el equipo de Gobierno y, si no creen en ellos, es que tienen un grave problema", ha advertido César Díaz a los concejales de la oposición, a quienes además ha acusado de no haber mantenido contacto con los vecinos afectados que, sin embargo, han sido "una prioridad" para el equipo de Gobierno.

"SIGUE HABIENDO MUCHAS SOMBRAS"

Frente a ello, los portavoces de los principales partidos de la oposición, PSOE y PRC, le ha criticado porque, a su juicio, Díaz trata de "escudarse tras este expediente para no asumir ninguna responsabilidad política" en un siniestro en el que "sigue habiendo muchas sombras", sobre todo por la rapidez en la concesión de licencias de obra menor y mayor que, según estos y a pesar de lo que diga el concejal, "no es tal si uno no se apellida Vega o Ojedo".

Así, se han referido a Guillermo Vega y de Javier Ruiz Ocejo, de Dos Imanes Producciones, la empresa promotora de las obras en el local Masters del edificio de Sol y que, junto el director de las obras y el empresa contratista, son los únicos sancionados en el expediente que ha llegado hoy al Pleno para someterse a su ratificación después de que se rechazasen las alegaciones al mismo.

El expediente, que una vez aprobada su resolución por el Pleno se notificará a las partes, concluye que el derrumbe se produjo como consecuencia del exceso de obra realizada en el antiguo local Masters y propone imponer a la sociedad promotora, al director de las obras y a la empresa contratista la sanción prevista en su grado máximo para las infracciones graves de la Ley del Suelo, que es de 15.000 euros para cada uno de los responsables.

Además, el expediente establece la obligación de reponer los bienes afectados y de indemnizar a los perjudicados y a la Administración. Asimismo, entre las sanciones, incluye la inhabilitación de cuatro años para obtener subvenciones y ayudas públicas cuyo otorgamiento dependa del Ayuntamiento de Santander y la prohibición durante cuatro años para celebrar contratos con el Ayuntamiento.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Las críticas de la oposición al equipo de Gobierno (PP) por lo que rodeo al derrumbe del edificio de la calle del Sol y por este expediente han llegado de todos los representantes de los partidos y de los concejales no adscritos Mantecón y Vielva, no así de David González al que el resto ha tachado de "tránsfuga" y que, una vez más, ha votado con el PP sin haber intervenido en el debate ni para explicar su postura.

Algo que sí ha hecho el resto. Desde el PSOE, Pedro Casares ha indicado que hay "hechos muy graves" en torno al derrumbe, con "posibles negligencias" como las que recoge el expediente, pero ha considerado que también hay "responsabilidades políticas" que no se depuran y ha apuntado a César Díaz.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz regionalista, que ha considerado lo de Sol "fue la crónica de un derrumbe anunciado" y ha lamentado que, aunque se apruebe la resolución y cierre del expediente, la solución para los vecinos se demorará en el tiempo.

Y es que, según han advertido varios ediles, el Ayuntamiento no tiene capacidad para obligar a las empresas involucradas a reconstruir el edificio y, además, es "difícil" que se cumpla con su inhabilitación para contratar con el Consistorio porque se sanciona a las empresas y no a las personas físicas.

ALCALDESA RETA A YÁÑEZ-BARNUEVO

Para Yáñez-Barnuevo, el expediente es un "fraude político" con el que el equipo de Gobierno (PP) trata de "engañar a los vecinos", a quienes, según ha dicho, "ha prometido reconstruir el edificio". Ante esta afirmación, la alcaldesa, Gema Igual, ha retado a la portavoz y única concejala de Ganemos a "traerme al pleno a un solo vecino que pueda decir que yo les he dicho que el Ayuntamiento reconstruirá el edificio".

"Jamás he prometido a los vecinos que les voy a arreglar sus casas, jamás", ha enfatizado Igual que, además de retar a la concejala, ha asegurado que, con el este expediente, "este equipo de Gobierno va a buscar a todos los responsables y hacer que caiga sobre ellos todo el peso de la ley" y ha lamentado que "temas tan importantes" como éste "se tiñan de política".

El concejal de IU, Miguel Saro, ha reconocido el trabajo desarrollado por los funcionarios municipales, aunque se ha abstenido en la votación, y ha criticado que en el expediente "faltan responsables" más allá de las tres empresas sancionadas y, aunque se haga "bastante esfuerzo para argumentar" la resolución, ha insistido en que "hay relaciones entre personas de esa empresas y el Ayuntamiento que se ven claramente".

Mientras que Mantecón ha criticado también que el expediente no aborde, a pesar de la "independencia" que según Díaz tienen los funcionarios, "los tratos de favor entre compiyoguis" que se han visto en su tramitación y con lo que se consigue, ha lamentado, algunos responsables "queden impunes". En la misma línea, Vielva ha considerado que "faltan culpables" en el expediente.