A Revilla no le gustan "nada" y los considera "una puñalada trapera" que Cantabria no se "merece"

"Esto no me gusta nada. Esto es una puñalada trapera que no nos merecemos", ha manifestado el también secretario general del PRC y que si bien no ha hablado aún con el presidente de España, Pedro Sánchez, sí lo ha hecho con el delegado del Gobierno y líder del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, al que trasladó su opinión nada más conocer las cifras, el pasado lunes.

Este miércoles, durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, el regionalista ha considerado que el Estado debería "al menos haber cuidado la estética" y que Cantabria no figurase entre las autonomías en las que se reducen la inversión y las cuentas contemplasen en cambio un crecimiento en torno al 9 ó 10%, ha cifrado.

Cree que ha sido un "feo detalle" por parte del Ejecutivo de Sánchez "meternos entre las tres comunidades" donde caen las partidas. "Cantabria no se lo merece. Y yo tampoco", ha advertido Revilla, para avisar que esto "tendrá consecuencias". "Cambiaré el tono de mi discurso", ha avanzado al respecto Revilla.

(Habrá ampliación)